Ao clicar em uma câmera, o usuário aciona o obturador, que abre e fecha para a entrada de luz no sensor. Por se tratar de uma peça mecânica, é natural que haja desgaste com o tempo – mais precisamente, com o número de vezes que o obturador foi ativado. Existem ainda outras maneiras de verificar a vida útil da sua câmera DSLR. O TechTudo ensina como saber quantos cliques têm as câmeras Canon, Nikon ou Sony com o uso de plataformas gratuitas.

1 de 9 Como saber quantos cliques têm as câmeras Canon, Nikon ou Sony — Foto: Pedro Zambarda/TechTudo Como saber quantos cliques têm as câmeras Canon, Nikon ou Sony — Foto: Pedro Zambarda/TechTudo

Qual SSD comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo.

Para câmeras DSLR da Canon, Nikon e Pentax, o site indicado para contagem de cliques é o Camera Shutter Count. Já para saber a vida útil de modelos fabricados pela Sony, o usuário deve acessar Sony Alpha shutter count tool. Confira abaixo o passo a passo de como acessar essas ferramentas online.

Como usar o Camera Shutter Count

Passo 1. Tire uma foto qualquer com sua câmera e transfira para o computador. Depois, acesse o Camera Shutter Count (www.camerashuttercount.com/) e localize na parte inferior as câmeras suportadas pelo site. Se a sua DSLR estiver listada, pressione o botão "Escolher arquivo";

2 de 9 Botão para seleção de foto tirada com DSLR que será usada pelo Camera Shutter Count — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para seleção de foto tirada com DSLR que será usada pelo Camera Shutter Count — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Escolha uma foto que você tenha acabado de tirar com sua câmera. A imagem pode ter sido renomeada, mas não editada;

3 de 9 Seleção de foto para que o Camera Shutter Count descubra vida útil da DSLR — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção de foto para que o Camera Shutter Count descubra vida útil da DSLR — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Com a foto selecionada, clique no botão "Upload" e aguarde alguns instantes;

4 de 9 Upload de foto capturada com câmera DSLR no site Camera Shutter Count — Foto: Reprodução/Raquel Freire Upload de foto capturada com câmera DSLR no site Camera Shutter Count — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. O número grande exibido no centro da tela é a quantidade de capturas já feitas com sua câmera. Neste exemplo, foram feitos 6.446 cliques com uma Nikon D80, o que representa 13% de sua vida útil, estipulada pela fabricante como 50 mil disparos.

5 de 9 Número de cliques e tempo de vida útil da Nikon D80 descobertos com o Camera Shutter Count — Foto: Reprodução/Raquel Freire Número de cliques e tempo de vida útil da Nikon D80 descobertos com o Camera Shutter Count — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como usar o Sony Alpha shutter count tool

Para descobrir a contagem de cliques de uma câmera Sony DSLR, o processo é bem semelhante ao realizado nas câmeras Canon, Nikon e Pentax. A diferença é que o site compatível com os equipamentos da fabricante japonesa é acessado por meio deste link (https://shuttertool.com/).

6 de 9 Página inicial do site Sony Alpha shutter counter — Foto: Reprodução/David Valle Página inicial do site Sony Alpha shutter counter — Foto: Reprodução/David Valle

Assim como no procedimento anterior, o usuário deve tirar uma foto qualquer com sua câmera e carregá-la no site da Sony. Em seguida, o número de cliques será exibido na tela. Vale ressaltar que alguns modelos novos da Sony estão equipados com obturador eletrônico. Nesse caso, o número de movimentos mecânicos do obturador não aumenta.

Todas as câmeras suportam a mesma quantidade de cliques?

Não. O número de vezes que um obturador pode ser acionado é declarado pelos fabricantes e são diferentes dependendo do modelo. De acordo com o site especializado Peta Pixel, equipamentos de ponta podem chegar a até 500 mil cliques sem apresentar problemas, enquanto modelos mais baratos têm, em média, uma vida útil que gira em torno de 200 mil cliques. Vale ressaltar que a durabilidade do equipamento também depende do quão bem o dispositivo foi cuidado ao longo do tempo.

7 de 9 Câmera Digital Sony DSLR Alpha SLT-A77 grava em Full HD com diferentes velocidades — Foto: Divulgação/Sony Câmera Digital Sony DSLR Alpha SLT-A77 grava em Full HD com diferentes velocidades — Foto: Divulgação/Sony

Em diversos modelos de entrada como a D5100, a Nikon prevê um total de 100 mil cliques. Em outros dispositivos de ponta como a D4 e D5, a fabricante japonesa trabalha com estimativa de 400 mil cliques.

8 de 9 Número médio de cliques das câmeras Nikon — Foto: Reprodução/Nikon Número médio de cliques das câmeras Nikon — Foto: Reprodução/Nikon

O mesmo vale para a rival Canon que possui modelos de entrada preparados para suportar até 100 mil cliques e modelos de ponta que tem vida útil de até 500 mil cliques. Já a Sony possui uma quantidade de produtos muito menor nesse segmento, que variam de 200 mil a 500 mil cliques dependendo do modelo.

9 de 9 Número médio de cliques das câmeras Canon — Foto: Reprodução/Digital Picture Número médio de cliques das câmeras Canon — Foto: Reprodução/Digital Picture

Com informações de Peta Pixel

Veja também: assista ao vídeo a seguir com o comparativo entre a Câmera Onn vs. GoPro Hero 4 Silver