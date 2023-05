Como saber se a placa de vídeo (GPU) está funcionando? Veja 5 dicas

A placa de vídeo está entre um dos componentes mais importantes de um PC . Por isso, é fundamental checar se a GPU está funcionando bem de tempos em tempos. O hardware é responsável pelo processamento gráfico em um computador, e assim como qualquer eletrônico , pode apresentar desgaste com o tempo. Cores ou traços aleatórios na tela, superaquecimento e ruído excessivo são alguns dos sintomas que podem indicar falha no componente.

Para assegurar que a GPU está estável, algumas medidas podem ser tomadas como a realização de testes por meio de softwares, inspeções de hardware essenciais e procedimentos de manutenção. Para saber se a sua placa de vídeo está funcionando, confira, a seguir, a matéria que o TechTudo preparou com cinco dicas para ajudar a verificar e manter a saúde do componente.

1 de 8 Como saber se a placa de vídeo está funcionando? Veja passo a passo para verificar sua GPU — Foto: Divulgação/Galax Como saber se a placa de vídeo está funcionando? Veja passo a passo para verificar sua GPU — Foto: Divulgação/Galax

1. Reinstale os drivers do seu PC

Mesmo que você tenha drivers atualizados, alguma configuração incorreta ou processo de atualização de driver mal sucedido podem causar um mau funcionamento da sua placa de vídeo. Remova completamente os drivers de vídeo e reinstale novamente, de acordo com o seguinte passo a passo.

Passo 1. Clique no botão de início do Windows e, no campo de buscas, procure por "Gerenciador de Dispositivos". Abra o item encontrado;

2 de 8 Para reinstalar os drivers do seu PC, abra o Gerenciador de Dispositivos no Windows — Foto: David Valle/TechTudo Para reinstalar os drivers do seu PC, abra o Gerenciador de Dispositivos no Windows — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 2. Dentro do "Gerenciador de Dispositivos", expanda a seção "Adaptadores de Vídeo";

3 de 8 Expanda a seção "Adaptadores de vídeo" para dar seguimento à reinstalação de drivers do seu dispositivo — Foto: David Valle/TechTudo Expanda a seção "Adaptadores de vídeo" para dar seguimento à reinstalação de drivers do seu dispositivo — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 3. Selecione a placa de vídeo instalada e acesse as suas propriedades, clicando com o botão direto do mouse;

4 de 8 Clique sobre a placa de vídeo instalada e abra suas propriedades — Foto: David Valle/TechTudo Clique sobre a placa de vídeo instalada e abra suas propriedades — Foto: David Valle/TechTudo

Passo 4. Na aba "Driver", clique na opção "Desinstalar". Feita a desinstalação, reinicie o computador imediatamente.

5 de 8 Acesse a aba "Driver" e clique em "Desinstalar Dispositivo" — Foto: David Valle/TechTudo Acesse a aba "Driver" e clique em "Desinstalar Dispositivo" — Foto: David Valle/TechTudo

Após realizar o procedimento, você deve acessar o site da fabricante de sua placa vídeo e procurar o software de detecção automática de driver, que faz a varredura e a instalação do driver mais atual no seu PC.

2. Verifique o funcionamento do driver

Se você já tem o driver mais recente já instalado, cabe verificar o seu funcionamento, antes mesmo de realizar qualquer procedimento de manutenção ou inspeção no hardware. O "Gerenciador de Dispositivos" também poderá informar se sua GPU está funcionando corretamente ou não.

Passo 1. Para verificar o atual funcionamento do dispositivo, abra o "Gerenciador de Dispositivos" do Windows e abra as "Propriedades" da sua placa de vídeo;

6 de 8 Verifique o quadro "Status do dispositivo" para entender se a sua GPU está funcionando corretamente — Foto: David/TechTudo Verifique o quadro "Status do dispositivo" para entender se a sua GPU está funcionando corretamente — Foto: David/TechTudo

Passo 2. Na aba "Geral", verifique o quadro "Status do dispositivo", situado na parte inferior da janela. Se na seção não aparecer a mensagem "Este dispositivo está funcionando corretamente", preste atenção ao problema mencionado.

3. Monitore a temperatura da GPU constantemente

Peças de computador em geral não funcionam bem sob calor intenso e, com a GPU, a situação é particularmente problemática. Seu superaquecimento pode gerar transtornos como a queda na taxa de quadros e a aparição de sinais visuais estranhos. Além disso, seu PC pode ficar com a tela azul ou até travar.

Sabendo que a temperatura recomendada para um computador enquanto executa tarefas pesadas como jogos ou softwares de edição de vídeo é de 60 a 70º C, uma indicação é monitorar a temperatura do hardware e a velocidade de seu ventilador enquanto usa o PC. Para fazer este controle, basta escolher um entre os vários softwares disponíveis no mercado para verificar se o componente está superaquecendo.

4. Teste o desempenho da placa de vídeo

Uma das melhores formas de testar o desempenho de uma GPU é verificando a capacidade de processamento do componente durante games. Se você não tem nenhum jogo no seu PC, experimente o software Heaven Benchmark.

7 de 8 O software Heaven Benchmark é útil para verificar o bom funcionamento da placa de vídeo — Foto: Reprodução/Heaven Benchmark O software Heaven Benchmark é útil para verificar o bom funcionamento da placa de vídeo — Foto: Reprodução/Heaven Benchmark

Desenvolvido pela empresa Ungine Corp, o programa verifica a temperatura da sua GPU e fornece informações sobre o desempenho do componente durante jogos, de forma semelhante a testes de benchmark realizados por sites especializados para comparar placas de vídeo. Para obter melhores resultados, você pode fazer alterações na qualidade e na resolução dos gráficos.

8 de 8 Inspeções de hardware podem ser uma maneira de recuperar uma GPU que não está funcionando bem — Foto: Divulgação/AMD Inspeções de hardware podem ser uma maneira de recuperar uma GPU que não está funcionando bem — Foto: Divulgação/AMD

5. Faça inspeções e realize procedimentos de manutenção da GPU

Confirmado o mau funcionamento de sua GPU, alguns testes envolvendo o manuseio do hardware se fazem necessários. Por se tratarem de procedimentos técnicos, é sempre recomendado que sejam realizados por um especialista. Nestas inspeções, os ventiladores de resfriamento estão entre os principais itens observados. Se suas pás estiverem se movendo em uma velocidade inconstante, este é um sinal de que será preciso trocá-los.

Outro item que pode precisar de troca é a pasta térmica. Em placas de vídeo com mais de um ano de uso que apresentam problemas recorrentes de superaquecimento, trocar a pasta térmica do hardware pode ser uma solução para melhorar o funcionamento da GPU. Por fim, é possível que a placa de vídeo não esteja funcionando bem por estar muito suja, acumulando poeira em suas entradas e saídas de ar. Neste caso, o técnico de informática ajudará a limpar o equipamento e vai dar dicas de como manter a higiene do componente em dia sem danificar o aparelho.