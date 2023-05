Como saber se o celular Xiaomi é original? Confira estas dicas

Existem diversas maneiras de checar se o celular da Xiaomi é verdadeiramente original. São medidas interessantes para quem acaba de comprar um smartphone da marca, mas ficou em dúvida sobre sua procedência. A Xiaomi costumava figurar entre as empresas com maior índice de contrabando no Brasil, o que só faz aumentar o receio dos consumidores.

Vale ressaltar que, antes de comprar o dispositivo, o consumidor precisa estar atento à presença da nota fiscal e também de possíveis bloqueios. A Anatel é responsável pela homologação dos celulares que entram no país, assim como sua regulação e bloqueio dos aparelhos, em caso de roubo ou furto. Se existir alguma restrição da agência reguladora é importante nem sequer cogitar a compra.

2 de 5 Câmera ultra wide do Poco X5 Pro faz registros de 8 megapixels — Foto: Fernando Braga/TechTudo Câmera ultra wide do Poco X5 Pro faz registros de 8 megapixels — Foto: Fernando Braga/TechTudo

1. Dê uma olhada na aparência do celular

Se a compra estiver sendo feita pela internet, observe se as imagens do anúncio parecem com o modelo oferecido no site oficial da Xiaomi. Em vendas de smartphones usados, por exemplo, é comum que os vendedores coloquem fotos do produto real – não somente as de divulgação. Salve a foto e aproveite para dar zoom em detalhes como disposição das câmeras, carcaça, formato da tela ou do notch da câmera frontal, entre outras coisas.

No site oficial da Xiaomi é possível verificar os modelos das linhas Redmi e Poco, além de celulares topo de linha da marca, como o Xiaomi 12. O flagship, por exemplo, se destaca pela tela OLED de 6,28 polegadas e só está disponível nas cores azul e preto. As laterais do produto estão levemente curvadas e a traseira tem acabamento em vidro, bem característico da marca.

3 de 5 Xiaomi 12 - Webstory — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 - Webstory — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Confira a memória do aparelho

Observar a ficha técnica do celular Xiaomi também é uma forma de garantir que as especificações do modelo que será comprado batem com as divulgadas pela fabricante. Um dos pontos que mais chamam atenção em produtos falsificados é a memória interna, que muitas vezes vem menor do que a do produto original.

A maioria dos celulares intermediários e topo de linha da Xiaomi aparecem a partir de 128 GB de armazenamento. Já aparelhos da linha Poco – que são mais básicos – podem ser comercializados com 32 GB e 64 GB. Vale checar as configurações entre os celulares lançados e aquele se está no carrinho de compras.

4 de 5 Tela do Poco X5 Pro tem 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Fernando Braga/TechTudo Tela do Poco X5 Pro tem 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Fernando Braga/TechTudo

3. Peça a nota fiscal

Item essencial da compra, a nota fiscal é muito importante para evitar futuras dores de cabeça em relação a qualquer produto. Não exigir o documento ou não recebê-lo pode deixar ainda mais difícil de atestar a veracidade do produto vendido. No caso de celulares falsificados, por exemplo, é através da nota fiscal que o consumidor pode provar que fez uma compra equivocada, sendo amparado pelo Procon na hora de pedir a restituição financeira pelo produto.

4. Confira o IMEI do celular

5 de 5 O IMEI também pode ser encontrado pelo app de telefone — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues O IMEI também pode ser encontrado pelo app de telefone — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

Outro procedimento que pode ser feito é confirmar o IMEI, código único de identificação do celular, na base de dados da Anatel ou no próprio site da Xiaomi no Brasil. O número está localizado na embalagem do smartphone, mas também pode ser consultado ao discar "*#06#" no app de telefone.

Ao fazer isso, a tela do celular irá exibir um ou mais códigos IMEI. Por serem Android, os aparelhos da Xiaomi também podem informar o código em Configurações > Sobre. Se o usuário já estiver com a numeração pode consultá-la no site da Xiaomi ou na página Consulta Celular Legal.

5. Veja se o código de segurança é compatível

Por fim, alguns aparelhos da fabricante chinesa possuem um código de segurança com 20 números, que serve para atestar a veracidade do modelo escolhido. Ele fica localizado em uma etiqueta de autenticação na embalagem e é preciso raspá-la para encontrar a numeração. Em seguida, basta digitar os números encontrados no site da marca.

🎥 Conheça o Poco X5 Pro; dê play no vídeo abaixo