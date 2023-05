Como saber se o iPhone é recondicionado?

Existe uma maneira muito simples de saber se o iPhone é recondicionado a partir dos ajustes do iOS. A medida é interessante para consumidores que desejem atestar a procedência do celular Apple. Dá para saber, por exemplo, se o aparelho foi devolvido à loja, passou por substituições e depois voltou a ser vendido. A empresa oferece esta modalidade de venda em alguns países, mas não no Brasil. Ainda assim, iPhones recondicionados podem ser adquiridos em canais de produtos importados ou de segunda mão.