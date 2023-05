Como testar placa de vídeo? Aprenda a usar o software Heaven Benchmark

Testes de benchmark são aplicados a diversos tipos de componentes eletrônicos . Por meio de dados relativos ao desempenho destas peças em jogos e tarefas exigentes, sites especializados produzem análises mais aprofundadas de diversos tipos de hardware , como as GPUs , assim como acontece no programa da Unigine. Confira, nas linhas a seguir, o passo a passo completo de como testar uma placa de vídeo com o software Heaven Benchmark.

É possível baixar o Unigine Heaven Benchmark no site do TechTudo — Foto: Reprodução/Rafael Leite

2 de 6 É possível baixar o Unigine Heaven Benchmark no site do TechTudo — Foto: Reprodução/Rafael Leite

Passo 4. O teste demora alguns minutos. Enquanto ele acontece, é possível ver algumas informações. No canto superior direito, é exibido o FPS (quantidade de quadros exibidos por segundo) atual, além do modelo, clock (Graphics), frequência da memória (Memory) e temperatura (Temperature) da placa de vídeo. No canto inferior direito, é possível ver o FPS médio atual (FPS), tempo decorrente (Time), número de quadros já exibidos (Frames), FPS mínimo (Min FPS), FPS máximo (Max FPS), a cena atual e quantas cenas faltam (Scene). Também é possível, a qualquer momento, apertar “Esc” para sair do teste;