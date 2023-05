Como tirar a pulseira do Apple Watch? Veja o guia completo para trocar

Tirar, colocar e trocar a pulseira do Apple Watch é uma tarefa simples ao seguir algumas dicas. O Apple Watch pode ser personalizado com pulseiras de diferentes tamanhos e estilos vendidas à parte pela Apple e por outras fabricantes. Elas são ideais para mudar o estilo do smartwatch e deixá-lo com uma cara de relógio masculino ou feminino, por exemplo. Os acessórios são compatíveis com todas as gerações do aparelho, mas o usuário deve se atentar ao tamanho durante a compra: as pulseiras para as caixas de 38 mm e 40 mm não podem ser usadas em relógios de 42 mm ou 44 mm, por exemplo.

No tutorial a seguir, aprenda como tirar e colocar a pulseira no Apple Watch. Vale citar que o procedimento foi realizado em um Apple Watch Series 5 de 44 mm, mas as dicas também valem para os demais modelos do relógio inteligente da Apple.

Tirar a pulseira do Apple Watch: confira o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo seis dicas sobre tirar, colocar e trocar a pulseira do Apple Watch. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

1. Como trocar a pulseira do Apple Watch

Passo 1. Posicione o Apple Watch em uma superfície macia e limpa com a tela virada para baixo e a pulseira aberta;

Passo 2. Com a ponta da unha, mantenha pressionado o botão de liberação da pulseira, conforme indicado na imagem, e a remova deslizando para um dos lados;

Passo 3. Ao encaixar a nova pulseira, se houver, certifique-se de que as inscrições estão viradas para baixo. Neste caso, basta inseri-la no encaixe e deslizar até o centro para travar;

Passo 4. Caso a pulseira fique frouxa ou solta, verifique se ela está encaixada corretamente. Você deverá sentir e ouvir um clique indicando o acionamento da trava.

2. Apple Watch com pulseira de elos (metálica)

Se você estiver usando uma pulseira de elos metálica, é importante separar a pulseira em duas partes antes de removê-la do encaixe do Apple Watch. Isso ocorre porque os elos são flexíveis e tentar remover a pulseira sem dividi-la pode exigir uma força excessiva, o que pode danificar o encaixe. Portanto, a Apple solicita que você trave os dois lados do fecho borboleta.

Passo 1. Certifique-se de fechar o fecho borboleta. Caso ele esteja aberto, dobre um lado de cada vez até que seja perceptível tanto ao toque quanto ao ouvido um clique de encaixe;

Passo 2. É necessário pressionar continuamente um dos botões de liberação rápida localizados no interior da pulseira;

Passo 3. Com cuidado, desencaixe os elos da pulseira, mantendo pressionado o botão de liberação rápida durante o processo. Antes de remover a pulseira do Apple Watch, é necessário separá-la em duas partes;

Passo 4. Para remover a pulseira, é necessário manter o botão de liberação da pulseira pressionado e deslizar suavemente a pulseira para desencaixá-la.

3. Apple Watch com pulseira loop solo ou loop solo trançada

Se você estiver utilizando uma pulseira do tipo loop solo ou loop solo trançada, para colocar ou remover a pulseira, basta puxar a extremidade inferior da mesma para passá-la pelo pulso.

4. Apple Watch com pulseira pulseira estilo milanês

Ao utilizar a pulseira estilo milanês, é importante notar que, em modelos mais recentes (a partir de 2018), ela foi redesenhada para permitir que o fecho magnético possa ser deslizado completamente através do conector ou dos encaixes da pulseira. No entanto, em modelos mais antigos da pulseira estilo milanês, não é possível deslizar o fecho magnético pelos encaixes.

5. Como usar pulseiras com o Apple Watch Ultra

Ao utilizar o Apple Watch Ultra, existem diferentes opções de pulseiras disponíveis. As pulseiras Oceano, loop Alpina e loop Trail são especificamente desenvolvidas para o Apple Watch Ultra de 49 mm, sendo ideais para atividades radicais como trilhas, corridas, escaladas, kiteboard, mergulho, entre outras.

Embora o Apple Watch Ultra também seja compatível com pulseiras de 45 mm, estas são mais adequadas para uso casual e diário. Se você tem preferência pelas pulseiras loop solo ou loop solo trançada e deseja utilizá-las com o Apple Watch Ultra, é importante considerar que pode ser necessário optar por um tamanho menor devido ao aumento do tamanho da caixa do Apple Watch Ultra.

Antes de adquirir uma pulseira loop solo ou loop solo trançada para utilizar com o Apple Watch Ultra, é recomendado experimentar as pulseiras junto ao relógio para garantir um encaixe adequado.

6. Dicas sobre as pulseiras para o Apple Watch

Antes de comprar uma nova pulseira, verifique se ela é compatível com o tamanho da caixa do seu Apple Watch. As pulseiras projetadas para o Apple Watch (1ª geração), Apple Watch Series 1, 2 e 3 são compatíveis com o Apple Watch Series 4 em diante, bem como o Apple Watch SE, desde que os tamanhos correspondam.

As pulseiras adequadas para as caixas de 38 mm, 40 mm e 41 mm são intercambiáveis entre si, assim como as pulseiras destinadas às caixas de 42 mm, 44 mm e 45 mm. As pulseiras desenvolvidas para as caixas de 49 mm podem ser utilizadas nas caixas de 44 mm e 45 mm. Da mesma forma, as pulseiras destinadas às caixas de 44 mm ou 45 mm são compatíveis com as caixas de 49 mm.

Em relação à troca da pulseira, evite aplicar força excessiva ao encaixar a pulseira. Caso não sinta ou ouça um clique, deslize a pulseira para a esquerda e depois para a direita. Se a pulseira estiver corretamente inserida, ela não se moverá livremente, a menos que o botão de liberação da pulseira seja pressionado.

Se a pulseira ainda não se travar, centralize-a e empurre-a até que se encaixe adequadamente. Em seguida, mova a pulseira cuidadosamente para cima e para baixo. Não utilize o Apple Watch se a pulseira estiver escorregando.

Com informações da Apple

