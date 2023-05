Como tirar o 'online' no Instagram pelo celular

É possível tirar o “online” do Instagram de forma fácil. O aplicativo permite que o usuário desabilite o status para evitar que outras pessoas descubram, ao acessar sua conversa no chat do Direct, que o indivíduo está navegando na plataforma naquele momento, ou ainda quando abriu o app pela última vez. Vale destacar que, ao desativar o status de online, o proprietário também deixa de visualizar quando os amigos estiverem disponíveis. Confira, a seguir, como tirar o online do Instagram pelo celular. O procedimento é o mesmo no Android e no iPhone (iOS).