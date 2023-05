Tirar o som do teclado do WhatsApp é um procedimento simples de ser feito nos celulares Android e iPhone ( iOS ). Entretanto, as formas de fazer isso podem variar dependendo não apenas da versão de sistema operacional utilizado pelo usuário, como também do app de teclado instalado no celular. Pensando nisso, o TechTudo reuniu, no tutorial a seguir, quatro maneiras diferentes de remover o som dos alertas no WhatsApp.

Nas próximas linhas, veja como tirar o som do teclado do WhatsApp pelo próprio aplicativo, de forma nativa, e também pelos apps de teclado do iPhone, Gboard e Swiftkey.

1 de 9 Como tirar o som do teclado do WhatsApp? Veja quatro forma de remover os alertas táteis — Foto: Marvin Costa/TechTudo Como tirar o som do teclado do WhatsApp? Veja quatro forma de remover os alertas táteis — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Como tirar o som do teclado do Android

Passo 1. Para remover os sons do Gboard, no Android, clique sobre o ícone de engrenagem do teclado e, depois, sobre "Preferências";

2 de 9 Toque sobre a engrenagem do Gboard para acessar as configurações do teclado — Foto: Reprodução/Clara Fabro Toque sobre a engrenagem do Gboard para acessar as configurações do teclado — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Em seguida, deslize a tela para baixo até encontrar as abas "Som ao tocar nas teclas" e "Retorno tátil ao tocar nas teclas". Para prosseguir, dê um toque sobre a chave ao lado das abas para desativar os alertas.

3 de 9 Em "Preferências", desative as chaves indicadas para tirar o som e o retorno tátil do teclado — Foto: Reprodução/Clara Fabro Em "Preferências", desative as chaves indicadas para tirar o som e o retorno tátil do teclado — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como tirar o som do teclado do iPhone

Passo 1. Para tirar o som do teclado do iPhone (iOS), acesse os Ajustes do celular e clique sobre a aba "Som e Tato", abaixo de "Notificações";

4 de 9 Acesse os ajustes e clique em "Som e Tato" para desativar o retorno do teclado no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse os ajustes e clique em "Som e Tato" para desativar o retorno do teclado no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Para continuar, deslize a tela para baixo e toque sobre "Retorno do Teclado". Na sequência, vire as chaves ao lado de "Som" e de "Tato" para a esquerda para desativá-las e remover os retornos táteis.

5 de 9 Desative as chaves ao lado de "Som" e "Tato" como indica a imagem — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desative as chaves ao lado de "Som" e "Tato" como indica a imagem — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como tirar o som do teclado SwiftKey

No Android: Se você tem o SwiftKey instalado no Android, para remover os sons do teclado, abra o app e clique em "Som e Vibração". Em seguida, desative as chaves ao lado de "Volume do som das teclas" e "Usar a vibração padrão do Android" para remover os retornos sonoros e táteis.

6 de 9 Removendo o som do teclado SwiftKey no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Removendo o som do teclado SwiftKey no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No iPhone (iOS): Para remover os sons do SwiftKey no iPhone (iOS), o procedimento é um pouco diferente. Para isso, abra o app e acesse as configurações da plataforma. Na sequência, na próxima tela, deslize a página para baixo e desative as chaves ao lado de "Sons de cliques em teclas" e "Tela resposta tátil".

7 de 9 Removendo o som do teclado SwiftKey no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Removendo o som do teclado SwiftKey no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como tirar o som pela conversa do WhatsApp

Além de remover os alertas sonoros dos apps de teclado do Android e iPhone (iOS), também é possível tirar o som do WhatsApp pelo próprio aplicativo do mensageiro. Veja o passo a passo nos dois sistemas operacionais a seguir.

No Android: Abra o mensageiro no celular e clique sobre o ícone de reticências no canto superior direito da tela para acessar as configurações do mensageiro. Em seguida, toque sobre a aba "Notificações" e desative a chave ao lado de "Sons de conversas".

8 de 9 Tirando o som das notificações do WhatsApp no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Tirando o som das notificações do WhatsApp no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

No iPhone (iOS): Abra o WhatsApp e clique na aba "Configurações", no canto inferior direito da tela. Depois, clique em "Notificações", toque em "Som" e selecione a opção "Nenhum".

9 de 9 Removendo o som das notificações do WhatsApp no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Removendo o som das notificações do WhatsApp no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de WhatsApp

