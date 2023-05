É possível tirar print da tela do PC rapidamente no Windows. O sistema operacional da Microsoft conta com a Ferramenta de Captura, que é um recurso prático, e permite fazer a captura de imagens (screenshots) da tela do Windows através do uso de teclas de atalho ou a partir do próprio programa. O TechTudo ensina como tirar print da tela do PC de duas formas pelo atalho e pelo programa neste tutorial.