Como transformar foto em PDF no iPhone sem baixar aplicativos

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Opine no Fórum do TechTudo

Passo 3. Na página do PDF, toque sobre o ícone de "Compartilhar" e selecione o que deseja fazer com o arquivo. Ele poderá ser salvo no celular pela opção "Salvar em arquivos". Também é possível fazer o envio diretamente para contatos do WhatsApp, e-mail, entre outras opções de compartilhamento.