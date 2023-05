Como usar internet grátis? Wi-Fi da Claro está em 2,5 milhões de locais

Vale ressaltar que a conectividade para não clientes tem suas limitações, mas serve de quebra-galho. Trata-se de uma rede bastante lenta, com download máximo de 5 megas. Nas linhas a seguir, o TechTudo te mostra como aproveitar o #NET-CLARO-WIFI.

Como funciona

A conexão com a rede da Claro é possível graças a roteadores espalhados pela cidade, além dos modems de banda larga, que também replicam o sinal. A empresa tira proveito do alto número de clientes para disseminar o Wi-Fi a partir dos acessos residenciais de cada um. De acordo com a Claro, essa prática não interfere na velocidade, no consumo de dados, no gasto de energia e nem na segurança da rede doméstica dos clientes.

Para se conectar, basta encontrar o sinal #NET-CLARO-WIFI na lista de redes Wi-Fi perto do smartphone. Os passos diferem para clientes e não clientes da operadora, conforme mostramos abaixo.

Como usar o Wi-Fi da Claro (para clientes)

Passo 1. Acesse o Wi-Fi do seu celular e selecione a rede #NET-CLARO-WIFI.

Passo 2. Aguarde o carregamento da página para efetuar seu login, que pode ser feito com os dados da conta cadastrada no Minha Claro Residencial (para clientes que possuem serviço de banda larga fixa) --- ou pelo número do celular.

O acesso grátis e ilimitado ao Wi-Fi da Claro é oferecido para clientes da banda larga residencial (acima de 5 megas), clientes de telefonia móvel (pós e controle) com franquia acima de 500 MB e assinantes do Combo Multi, entre outras condições.

Como usar o Wi-Fi grátis da Claro (para não clientes)

Passo 1. Abra os ajustes do seu smartphone ou computador e selecione a rede #NET-CLARO-WIFI. Será exibida uma tela de identificação. Escolha o botão "Cadastrar".

Passo 2. Surgirá um formulário com diversas informações, como nome completo, data de nascimento e CPF. Realize o procedimento e salve uma senha.

Passo 3. A tela seguinte dará algumas opções de conexão. Nos nossos testes, só foi possível selecionar o acesso grátis por 15 minutos.

Passo 4. Esta etapa exige bastante paciência. Em nossos testes, levou até 2 minutos para que o acesso fosse habilitado. Uma nova tela convidará o usuário a copiar um link e abri-lo no navegador, para que seja exibido um filme publicitário (de 30 segundos).

A partir daí, a pessoa pode acessar qualquer site ou app. Cabe lembrar que se trata de uma rede Wi-Fi de graça com limitação de velocidade. A Claro promete até 5 megas. Nos nossos testes, obtivemos no máximo 2 megas de velocidade.

A Claro declarou ao TechTudo que a experiência e a velocidade do Wi-Fi podem variar de acordo com o local do ponto de acesso, a tecnologia de conexão, distância do hotspot e até mesmo as características do aparelho. “A empresa reforça que segue com investimentos constantes para aprimorar ainda mais a experiência do usuário e garantir a maior estabilidade em sua rede pública”, disse em nota.

A Claro oferece quatro pacotes de acesso para não clientes:

Até 15 minutos – de graça

Até 2 horas – R$ 4,90

Dia inteiro – R$ 9,90

Sete dias – R$ 14,90

Segundo a operadora, a degustação promocional poderá ser realizada diversas vezes por cliente/CPF, desde que a pessoa assista a um novo vídeo publicitário para habilitar uma nova sessão. A contagem do prazo de acesso é feita em horas corridas.

Em nota, a companhia explicou que a rede conta com uma equipe dedicada ao monitoramento de performance “para garantir a melhor experiência dos usuários”.

Como consultar o mapa de cobertura

Descobrir quais áreas contam com o Wi-Fi da Claro também é tarefa fácil. Além de consultar as opções que aparecem no painel de rede do celular, também é possível consultar o mapa de cobertura diretamente no site da operadora (claro.com.br/internet/wifi-fora-de-casa). Nele é possível dar zoom em qualquer parte do país, até chegar à cidade, bairro ou rua desejada.

A operadora também oferece um aplicativo oficial para celulares com Android e iPhones. Basta pesquisar pelo app #NET-CLARO-WIFI nas lojas do Google e da Apple, respectivamente.

Quais aeroportos e estádios têm Wi-Fi da Claro

O site da Claro também disponibiliza uma lista com os estádios e aeroportos em que o serviço encontra-se ativo. São eles:

Aeroportos

AM - Manaus - Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes

PA - Belém - Aeroporto Internacional de Belém

GO - Goiânia - Aeroporto Internacional Santa Genoveva

MG - Belo Horizonte - Aeroporto Carlos Drummond de Andrade - Pampulha

MG - Confins - Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves

MT - Cuiabá - Aeroporto Internacional Marechal Rondon

PE - Recife - Aeroporto Internacional de Recife

PR - Curitiba - Aeroporto Internacional Afonso Pena

RJ - Rio de Janeiro - Aeroporto Santos Dumont

SP - Guarulhos - Aeroporto Internacional de São Paulo - GRU

SP - São Paulo - Aeroporto de Congonhas

Estádios

Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Estádio da Fonte Nova (Salvador/BA)

