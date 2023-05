O ChatGPT finalmente ganhou o seu aplicativo para iPhone ( iOS ). Com isso, agora, é possível utilizar o chatbot direto dos celulares da Apple de forma prática e simples. O app do ChatGPT permite realizar prompts em qualquer lugar e ainda conta com recurso de gravação de voz e histórico de chats. Vale mencionar que a OpenAI segue trabalhando no desenvolvimento de uma versão para Android , mas, por enquanto, não há data definida para o lançamento.

Veja, a seguir, o tutorial preparado pelo TechTudo e descubra como baixar o app, criar um perfil, fazer perguntas, limpar o chat e usar comandos de voz para informar prompts.

1 de 7 Como usar o ChatGPT pelo app para iPhone (iOS) — Foto: Pexels/Sanket Mishra Como usar o ChatGPT pelo app para iPhone (iOS) — Foto: Pexels/Sanket Mishra

Como baixar o app do ChatGPT no iPhone

Passo 1. Para baixar o aplicativo do ChatGPT em seu iPhone, basta acessar a App Store e pesquisar por "ChatGPT". Clique em "Obter" e aguarde o download e instalação;

2 de 7 Aplicativo do ChatGPT na App Store — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Aplicativo do ChatGPT na App Store — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 2. Após a instalação, abra o aplicativo e clique em "Continue" na página inicial. Insira seu e-mail e senha cadastrados no site do ChatGPT e clique em "Entrar" novamente para acessar sua conta.

3 de 7 Processo de cadastro no aplicativo do ChatGPT — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Processo de cadastro no aplicativo do ChatGPT — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Com usar o app do ChatGPT no iPhone

Passo 1. Na página inicial, digite sua pergunta na barra de pesquisa e clique em "Enviar". O ChatGPT irá responder automaticamente em poucos segundos;

4 de 7 Faça uma pergunta ao ChatGPT no chat — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Faça uma pergunta ao ChatGPT no chat — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 2. Caso queira limpar o chat e começar uma nova conversa, basta clicar no ícone de "Lixeira" no canto superior direito da tela. Confirme a ação e todo o histórico da conversa será apagado;

5 de 7 Como deletar um chat no app do ChatGPT para iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Como deletar um chat no app do ChatGPT para iPhone — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 3. O ChatGPT também permite que você faça perguntas utilizando comandos de voz. Para isso, basta clicar no ícone de microfone na barra de pesquisa e falar sua pergunta. O chatbot irá reconhecer sua voz e responder automaticamente;

6 de 7 ChatGPT permite gravar perguntas com a voz — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi ChatGPT permite gravar perguntas com a voz — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Passo 4. Para mudar o idioma do aplicativo, basta tocar no símbolo de três pontos, no canto superior direito da tela, e trocar o idioma principal para a língua desejada. Nesse menu, também é possível acessar o histórico de chats antigos.

7 de 7 Menu adicional do ChatGPT — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi Menu adicional do ChatGPT — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Com essas dicas simples, você já sabe como utilizar o ChatGPT pelo app para iPhone e aproveitar ainda mais as funcionalidades do chatbot.

Com informações de ChatGPT.

