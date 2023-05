Como usar o Nubank em modo escuro

O Modo Escuro do aplicativo do banco Nubank foi lançado recentemente e ajuda a trazer mais conforto visual aos usuários. Além disso, o recurso também pode aumentar a duração da bateria tanto de celulares Android, quanto iPhone (iOS). A ativação da ferramenta deixa a tela com menos luminosidade e pode ser feita em passos simples nas configurações do aplicativo. É possível escolher usar o banco digital no Modo Claro ou Modo Escuro, ou ainda aplicar as mesmas configurações definidas para o celular. No tutorial a seguir, veja como ativar o Modo Escuro do Nubank.