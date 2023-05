Rufus é um utilitário para computadores com Windows que permite criar discos de inicialização de sistemas operacionais de forma simples. Gratuita e leve, a ferramenta tem versão em português, suporta diversas distribuições Linux e sistemas da Microsoft, e até pode ser usada sem a necessidade de instalação no sistema operacional. No passo a passo a seguir, o TechTudo explica como usar o Rufus para criar um disco de inicialização usando um arquivo ISO previamente baixado no PC. Neste tutorial utilizamos uma imagem do Ubuntu, mas você pode adaptar a mesma sequência de passos para criar pen drives de inicialização de outros sistemas operacionais.