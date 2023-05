Como ver o resultado da isenção do Enem 2023 e pedir recurso

Já é possível ver o resultado da isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Para isso, os candidatos que solicitaram o benefício devem entrar na Página do Participante, no site do Inep, e fazer login com a conta Gov.br. Aqueles que tiveram a solicitação negada podem entrar com recurso da decisão até esta sexta-feira (12). A seguir, saiba onde e como ver o resultado da isenção do Enem. Confira também como pedir recurso, caso não tenha sido aprovado.