Concurso PMERJ 2023: veja edital e período de inscrições no site da IBADE

Já é possível consultar o edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) de 2023. O documento pode ser acessado diretamente pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), a banca da prova. O exame oferta 2 mil vagas para Soldado da PM — sendo 1,8 mil masculinas e 200 femininas — e salário de R$ 5.233,88 após a conclusão do curso de formação. As inscrições custam R$ 100 e poderão ser feitas entre 14 de junho e 12 de julho, com prova marcada para 27 de agosto.