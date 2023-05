Cristo Redentor: como comprar ingressos para o monumento

É possível comprar ingressos para o Cristo Redentor de forma prática pela Internet. O monumento localizado no Rio de Janeiro é conhecido mundialmente e atrai inúmeros visitantes todos os dias. Para ver o Cristo de perto, os visitantes precisam adquirir o bilhete do Trem do Corcovado ou da Van Oficial, que custa entre R$ 32 e R$ 209,90 — a depender da temporada e de possíveis combos. A seguir, conheça detalhes sobre o Cristo Redentor e saiba os valores da entrada para uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

1 de 19 Saiba como comprar ingressos para o Cristo Redentor — Foto: Reprodução/Pexels

Altura, local e história do Cristo Redentor

O Cristo Redentor é uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro e o principal cartão postal da cidade. O monumento foi financiado por instituições religiosas e inaugurado em outubro de 1931. Com 38 metros de altura — que se somam aos 710 de metros de altura do Morro do Corcovado, onde fica o Cristo —, a construção demorou cinco anos para ser finalizada e proporciona uma vista panorâmica do Rio e da Baía de Guanabara. Desde 2007 a estátua é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, ao lado de monumentos como Taj Mahal, Petra e a Grande Muralha da China.

Para visitar o ponto turístico, é necessário adquirir ingresso do Trem do Corcovado ou da Van Oficial. Vale lembrar que não é possível realizar a visita de carro. Ambos os transportes levam os visitantes até o topo do morro e incluem o ingresso de visitação.

Valores dos ingressos

O preço do ingresso para conhecer o Cristo Redentor varia conforme a quantidade e modalidade do bilhete. Fatores como comprar na baixa ou na alta temporada ou ainda adquirir combos, por exemplo, influenciam no valor final do ingresso do Cristo Redentor.

A Van Oficial, da empresa Paineiras Corcovado, oferta ingressos avulsos e combos para a visitação. Os bilhetes incluem a ida e volta do passeio até o ponto de embarque escolhido. Os visitantes podem embarcar em três locais diferentes: Paineras Corcovado; Largo do Machado e Copacabana. A seguir, confira os valores do ingresso da Van Oficial Paineras Corcovado.

Ingresso Avulso Cristo Redentor: R$ 55,50 (baixa temporada);

R$ 55,50 (baixa temporada); Combo Cristo Redentor + AquaRio: R$ 159,90;

R$ 159,90; Combo Cristo Redentor + AquaRio + BioParque do Rio: R$ 209,90.

Caso o passeio seja realizado pelo famoso Trem do Corcovado, os valores do ingresso variam conforme a quantidade e modalidade contratada. Seu ponto de embarque fica na Estação Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A seguir, confira os valores do ingresso do Trem do Corcovado.

Ingresso para idosos brasileiros: R$ 32,00;

R$ 32,00; Ingresso infantil (5 a 11 anos): R$ 64;

R$ 64; Ingresso inteiro adulto: R$ 93,50.

Como comprar ingresso para a Van Oficial do Cristo Redentor

Passo 1. Acesse o site do Paineiras Corcovado (https://ingressos.paineirascorcovado.com.br/) e escolha entre o ingresso avulso, combo com AquaRio e combo com AquaRio e BioParque — que são outros pontos turísticos do Rio;

2 de 19 Ingressos do Cristo Redentor em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Ingressos do Cristo Redentor em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. Selecione a data em que deseja realizar o passeio clicando no número correspondente;

3 de 19 Seleção de data para compra de ingresso para o Cristo Redentor — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Seleção de data para compra de ingresso para o Cristo Redentor — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. Selecione o local de embarque de sua preferência clicando sobre o local correspondente;

4 de 19 Local disponível para embarque na van do Cristo Redentor em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Local disponível para embarque na van do Cristo Redentor em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 4. Selecione o horário de preferência para embarcar na van clicando sobre o horário desejado. Em seguida, clique em "Próximo";

5 de 19 Horários disponível para embarque na van do Cristo Redentor em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Horários disponível para embarque na van do Cristo Redentor em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 5. Selecione a categoria e quantidade dos ingressos clicando no botão de adição (+);

6 de 19 Botão para adicionar ingresso ao carrinho em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botão para adicionar ingresso ao carrinho em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 6. Preencha o seu país de origem clicando sobre o nome do país correspondente. Em seguida, faça o mesmo procedimento selecionando seu estado de origem. Então, clique em "Adicionar ao Carrinho";

7 de 19 Seleção de país de origem em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Seleção de país de origem em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 7. Preencha seus dados pessoais para prosseguir com a compra;

8 de 19 Caixa para inserir dados pessoais e botão de confirmar compra em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Caixa para inserir dados pessoais e botão de confirmar compra em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 8. Clique em "Registrar-se para finalizar pedido". Em seguida, selecione "criar conta", caso não tenha um registro, ou "fazer login", caso já seja cadastrado;

9 de 19 Botão "Registrar-se e finalizar pedido" em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botão "Registrar-se e finalizar pedido" em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 9. Caso decida criar uma conta, um código de verificação será enviado para seu e-mail. Preencha-o no espaço solicitado. Em seguida, clique em "validar código";

10 de 19 Caixa de "código de acesso" e "validar código" em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Caixa de "código de acesso" e "validar código" em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 10. Preencha as informações do formulário para concluir o cadastro;

11 de 19 Informações solicitadas para término do cadastro no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Informações solicitadas para término do cadastro no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 11. Caso você opte por comprar para outra pessoa, clique na caixa de texto "Estou comprando para outra pessoa". Caso o ingresso seja para você mesmo, seus dados aparecerão acima. Concorde com o "Termo de Consentimento para Compras Online" e com o "Documentação e Política de Cancelamento" em seguida em "Finalizar pedido";

12 de 19 Informações relativas ao passageiro para preencher em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Informações relativas ao passageiro para preencher em destaque no site Paineiras Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 12. Por fim, preencha os dados do seu cartão de crédito e conclua em "Finalizar pedido".

13 de 19 Dados solicitados do cartão e botão ''finalizar compra'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Dados solicitados do cartão e botão ''finalizar compra'' em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Como comprar ingresso para o Trem do Corcovado

Passo 1. Acesse o site do Trem do Corcovado (https://www.tremdocorcovado.rio/) e escolha o seu pacote de preferência clicando em "Eu quero";

14 de 19 Botão "Eu quero" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botão "Eu quero" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. Escolha uma data de sua preferência e clique em "+" para adicionar a quantidade de ingressos desejada ao carrinho;

15 de 19 Botões "data" e "adicionar ingresso" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botões "data" e "adicionar ingresso" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. Clique na caixa ao lado do horário da visita e selecione o horário de preferência. Em seguida, clique em "Finalizar compra";

16 de 19 Caixa de seleção de data, horário de visita e botão de finalizar compra em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Caixa de seleção de data, horário de visita e botão de finalizar compra em destaque — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 4. Caso você já tenha um cadastro no site, insira seus dados em "Faça seu login" e depois clique em "Efetuar login". Caso este seja seu primeiro acesso, insira seus dados em "Crie uma conta" e em seguida clique em "Efetuar cadastro";

17 de 19 Botões "efetuar login" e "efetuar cadastro" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Botões "efetuar login" e "efetuar cadastro" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 5. Caso este seja seu primeiro acesso, clique em "Concordo" e em seguida em "Concordo e prosseguir";

18 de 19 Caixas "concordo" e "concordo em prosseguir" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução - Ana Julia Vaz Caixas "concordo" e "concordo em prosseguir" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução - Ana Julia Vaz

Passo 6. Por fim, insira os dados do seu cartão e clique em "Finalizar compra".

19 de 19 Caixa de preenchimento dos dados do cartão e botão "finalizar compra" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Caixa de preenchimento dos dados do cartão e botão "finalizar compra" em destaque no site do Trem do Corcovado — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

