Dia Livre de Impostos: como achar lojas participantes e postos de gasolina

1 de 8 Tutorial ensina a como encontrar lojas e postos de gasolina participantes do Dia do Imposto Livre — Foto: Pexels/Karolina Grabowska

Caso queira descobrir os postos de gasolina participantes do Dia do Imposto Zero, acesse, no seu celular, o aplicativo Waze. Ao abri-lo, toque em ''Para Onde'' e, em seguida, toque na bomba de combustível. Na página a seguir, toque no ícone de configurações e, depois, vá em "Preço". Em seguida, no topo da lista, você terá acesso aos postos mais baratos e sua localização.