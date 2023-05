Encceja 2023: veja como fazer inscrição online e data da prova

Já é possível fazer inscrição para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2023. A prova acontece em 27 de agosto, e o cadastro para realizá-la começa nesta segunda-feira (22) e pode ser feito até 2 junho. Para fazer o exame, basta se inscrever na seção do Encceja no site no Inep . Depois de concluir o processo, ainda é possível conferir o status da inscrição na página do participante por meio de uma conta Gov.br . Vale lembrar que, para obter o certificado desejado, o participante deverá atingir pelo menos 100 pontos em cada uma das avaliações e obter nota igual ou maior que 5 na redação.

As questões da prova abordam diversas disciplinas, como matemática, história, geografia e português. Os aprovados poderão usar o certificado do Inep para se qualificar no mercado de trabalho ou para ingressar em cursos técnicos e superiores. A seguir, veja o passo a passo para se inscrever no Encceja 2023.

Cronograma do Encceja 2023

Período de inscrições: 22 de maio a 2 de junho

22 de maio a 2 de junho Resultado das inscrições: 12 de junho

12 de junho Recurso: 12 a 16 de junho

12 a 16 de junho Resultado do recurso: 19 de junho

19 de junho Provas: 27 de agosto

Como se inscrever para o Encceja 2023

Passo 1. Entre na página do participante Encceja (enccejanacional.inep.gov.br), do Inep, e clique em "Inscrição 2023";

Passo 2. Digite seu CPF e data de nascimento. Clique na figura solicitada pelo portal do Inep e pressione o botão "Enviar";

Passo 3. Na sequência, aparecerá um formulário com seu nome, CPF, data de nascimento e nome da mãe já preenchidos. Complete o restante das informações – como sexo, nome do pai, cor ou raça, estado civil, nacionalidade, UF e cidade de nascimento. Depois, role a tela para baixo;

Passo 4. Preencha seu endereço completo e clique em "Próximo";

Passo 5. Na janela de atendimento especializado, indique se você precisa de algum recurso de acessibilidade para a realização das provas. Feito isso, clique em "Próximo";

Passo 6. Selecione para qual escolaridade você quer certificação (ensino fundamental ou médio). Depois, marque as áreas de conhecimento que serão cobradas no exame (você pode marcar uma única opção ou várias). Role a tela para baixo;

Passo 7. Escolha a UF e cidade onde deseja realizar as provas. No campo "Instituição certificadora", selecione a instituição de ensino que emitirá o certificado do Encceja caso você obtenha aprovação. Clique em "Próximo";

Passo 8. Aparecerá um resumo com as informações relativas às provas. Se estiver tudo certo, marque a caixa "Declaro que todas as informações estão corretas (...)" e selecione "Próximo";

Passo 9. Será exibido um questionário socioeconômico com diversas perguntas, como estado civil, nível de escolaridade, relações familiares e hábitos. É necessário responder a todas as questões para prosseguir. Feito isso, clique em "Confirmar";

Passo 10. Preencha o formulário com telefone residencial, celular e e-mail. Clique em Salvar";

Passo 11. O portal do Inep vai exibir a mensagem "Inscrição concluída com sucesso". A partir de agora, você poderá acompanhar seu processo no site do Encceja (enccejanacional.inep.gov.br), por meio de login com a conta Gov.br.

Com informações de MEC e Diário Oficial da União

