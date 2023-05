Esqueceu seu login do Twitter? Como recuperar a conta

É possível recuperar sua conta do Twitter caso tenha esquecido e-mail, senha ou nome de usuário cadastrado. A rede social permite que o usuário faça login de sua conta usando o endereço de e-mail informado no momento do cadastro, número de telefone (caso possua) ou nome de usuário (@fulado, por exemplo). Mas como esses dados, geralmente, ficam salvos no navegador e não é necessário digitá-los com frequência, é comum esquecer essas informações. Veja como recuperar o acesso ao seu perfil no Twitter em caso de esquecimento de e-mail ou senha.