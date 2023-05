Facebook: como editar a URL do perfil na rede social

É possível editar a URL (endereço de link) do perfil do Facebook para personalizar sua conta. Poucos sabem, mas é possível customizar o link nas configurações através de uma das opções que ficam no menu, na barra superior de navegação da rede social da Meta. Sendo assim, seu perfil fica com o link: facebook.com/seunome. Para editar a URL do perfil na rede social, é necessário ir em "nome de usuário". O passo a passo é bem simples. Veja como editar a URL do perfil no Facebook.