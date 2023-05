Flaticon: como usar site para baixar ícones e figurinhas

Vale ressaltar que o Flaticon pede que o usuário dê os créditos ao site quando utilizar algum ícone que foi baixado gratuitamente pela plataforma em suas criações, sejam elas para uso pessoal ou comercial, online ou em arquivos impressos. Confira, no tutorial a seguir, como usar o Flaticon para baixar ícones e figurinhas.

Passo 1. Acesse o Flaticon (flaticon.com/br) e busque pelo ícone que desejar na barra de pesquisa central. Finalize clicando no ícone de lupa;

Saiba como pesquisar ícones no Flaticon — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja os ícones encontrados na busca e clique no modelo que quiser baixar;

Passo 3. Use o menu para encontrar figurinhas, ícones animados ou de interface;

Passo 4. Com a página do ícone aberta, selecione as dimensões da figura que deseja baixar;