Fluminense x Flamengo: veja onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (16) pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida tem início às 21h, no horário de Brasília, e será realizada no Maracanã, com transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere para todo o Brasil. Assinantes do plano “+ Canais Ao Vivo” ou do pacote Premiere poderão assistir à partida pelo Globoplay, que retransmite o sinal das emissoras em tempo real pelo computador ou pelo celular. Confira, no tutorial a seguir, como assistir a Flamengo e Fluminense ao vivo pelo Globoplay no PC e no app.