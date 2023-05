Foo Fighters em Curitiba 2023: como comprar ingresso pela Eventim

Os ingressos para o show do Foo Fighters em Curitiba começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (4) no site da Eventim. A banda estadunidense irá se apresentar no Estádio Couto Pereira em 7 de setembro, em show que ainda conta com as bandas Garbage e Wet Leg na abertura. Os ingressos custam a partir de R$ 220 e podem ser parcelados em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito. A apresentação será apenas uma das primeiras performances da banda desde o falecimento do baterista a Taylor Hawkins — cujo substituto ainda não confirmado. A seguir, veja como comprar os ingressos para o show do Foo Fighters no Brasil.