Imposto de Renda 2023: veja como consultar 1º lote de restituição

A Receita Federal libera, a partir das 10h desta quarta-feira (24), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023. O procedimento pode ser feito de forma online, pelo site do órgão. Segundo a Receita Federal, o lote contempla 4.129.925 contribuintes, e o montante soma RS 7,5 bilhões — o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF. O pagamento será feito na próxima quarta-feira (31), dia em que está previsto o fim do prazo para declarações.