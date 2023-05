Lakers x Nuggets ao vivo: onde assistir ao jogo da NBA online

Lakers e Nuggets se enfrentam neste sábado (20), às 21h30 (horário de Brasília), pelo terceiro jogo da final da Conferência Oeste da NBA . O jogo acontece em Los Angeles e terá transmissão ao vivo da ESPN . Na web, a partida poderá ser assistida pelo Star+, que retransmite o sinal da emissora em tempo real para assinantes. Com duas vitórias consecutivas, o Nuggets busca o terceiro ponto nas finais, enquanto o time de LeBron James tenta o primeiro triunfo da disputa. Confira, no tutorial a seguir, como assistir ao jogo entre Lakers e Nuggets pela NBA no Star Plus no PC e no celular.

1 de 7 Lakers e Nuggets se enfrentarão no terceiro jogo da final da Conferência Oeste da NBA — Foto: Divulgação/NBA Lakers e Nuggets se enfrentarão no terceiro jogo da final da Conferência Oeste da NBA — Foto: Divulgação/NBA

Como assistir a Lakers x Nuggets ao vivo online pelo PC

Passo 1. Acesse o Star+ (starplus.com/pt-br/home) no horário da partida e, caso o banner do jogo não esteja em destaque, clique em “ESPN”, no menu superior;

2 de 7 Saiba como assistir à ESPN no Star+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como assistir à ESPN no Star+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na seção “Esportes”, clique no ícone de bola de basquete;

3 de 7 Star+ transmite jogos de basquete ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Star+ transmite jogos de basquete ao vivo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. No campo “Ao vivo e A Seguir”, clique no banner do jogo entre Lakers e Nuggets;

4 de 7 Veja como assistir ao próximo jogo do Lakers pela Internet — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como assistir ao próximo jogo do Lakers pela Internet — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Na página da partida, basta clicar no ícone de “play” para começar a assistir.

5 de 7 Onde vai passar Lakers x Nuggets? Star+ transmite ao vivo por meio do sinal da ESPN — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Onde vai passar Lakers x Nuggets? Star+ transmite ao vivo por meio do sinal da ESPN — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como assistir a LA Lakers x Denver Nuggets ao vivo pelo celular

Passo 1. Abra o app do Star+ na hora do jogo e, caso o banner da partida não esteja em destaque, toque em “ESPN”, no menu superior. Em seguida, selecione o ícone de bola de basquete;

6 de 7 Veja como acessar conteúdo da ESPN no Star+ pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como acessar conteúdo da ESPN no Star+ pelo celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. No campo “Ao vivo e A Seguir”, toque no banner do jogo entre Lakers e Nuggets”. Depois, basta clicar no ícone de “play” para começar a assistir.

7 de 7 Saiba como assistir a Lakers x Nuggets ao vivo pelo celular via Star+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como assistir a Lakers x Nuggets ao vivo pelo celular via Star+ — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

