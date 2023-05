Linha Direta hoje é sobre caso Henry Borel; veja como assistir e história

O terceiro episódio da nova versão do Linha Direta vai ao ar na noite desta quinta-feira (18) com a investigação do caso Henry Borel. Depois de abordar os casos Eloá e a Barbárie de Queimadas , o programa apresentado por Pedro Bial se dedica a entender o crime que vitimou o menino de quatro anos e cujos principais suspeitos são o padrasto Jairo Souza Santos Júnior, ex-vereador conhecido como Jairinho, e sua mãe, Monique Medeiros da Costa e Silva.

O crime de repercussão nacional aconteceu em 8 de março de 2021, quando Henry foi assassinado em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É possível assistir ao Linha Direta na TV Globo, às 23h10 (horário de Brasília), após o Cine Holliúdy, e online no Globoplay, disponível na versão web e como aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Após o término do programa, o episódio também fica disponível no serviço de streaming. A seguir, relembre o caso do menino Henry e como assistir ao Linha Direta de hoje ao vivo e online.

1 de 6 Linha Direta, transmitido pela TV Globo e disponível na Globoplay, é o mais novo programa de true crime nacional — Foto: Divulgação/Rede Globo Linha Direta, transmitido pela TV Globo e disponível na Globoplay, é o mais novo programa de true crime nacional — Foto: Divulgação/Rede Globo

Aviso: este texto contém informações que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Recomenda-se ler com cautela.

Entenda o caso do menino Henry

Em março de 2021, um bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro foi palco de um crime que indignou a população brasileira. O menino Henry Borel Medeiros, de quatro anos, foi morto no apartamento onde morava com a mãe, Monique, e o então padrasto, o ex-vereador Jairinho. O laudo da necropsia do Instituto Médico Legal (IML) apontou hemorragia interna por laceração hepática por ação contundente, e demais exames detectaram 23 lesões no corpo do menino.

Em novembro de 2022, a juíza responsável pelo caso, Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri, decidiu que Monique e Jairinho seriam levados ao júri popular pelo assassinato do garoto. Na decisão, a prisão preventiva do ex-político foi mantida, mas Monique conseguiu o direito de aguardar em liberdade o julgamento — que segue sem data definida para acontecer.

A defesa de Jairinho ainda tentou impedir a transmissão do episódio do Linha Direta através de uma liminar, mas esta foi derrubada pelo ministro do Superior Tribunal da Justiça (STF) Gilmar Mendes.

2 de 6 Pedro Bial recebeu o pai de Henry, Leniel Borel, no terceiro episódio do programa Linha Direta — Foto: Divulgação/Globo Pedro Bial recebeu o pai de Henry, Leniel Borel, no terceiro episódio do programa Linha Direta — Foto: Divulgação/Globo

O programa ouviu todos os advogados envolvidos, inclusive Cláudio Dalledone, responsável pela defesa de Jairinho, e o promotor Fábio Vieira. Além disso, Pedro Bial recebeu o pai da vítima, Leniel Borel, para conversar sobre a tragédia. Na simulação, o ator Fernando Sampaio interpretará o ex-vereador acusado.

Onde assistir ao Linha Direta 2023 online

Passo 1. Para assistir ao Linha Direta de hoje ao vivo, acesse o Globoplay na web (https://globoplay.globo.com/) e clique em "Agora na TV";

3 de 6 Aba "Agora na TV" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aba "Agora na TV" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Selecione o botão "Assista agora" para prosseguir;

4 de 6 Botão "Assista agora" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Botão "Assista agora" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Faça login usando seu e-mail e senha já cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, selecione o botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

5 de 6 Campos para login e cadastro no Globoplay em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Campos para login e cadastro no Globoplay em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Digite todos os dados necessários e aceite os termos de uso e privacidade. Então, conclua o procedimento clicando em "Cadastrar".

6 de 6 Tela de conclusão de cadastro no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Tela de conclusão de cadastro no Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Agora você já sabe como assistir ao caso do menino Henry ao vivo no Linha Direta desta quinta-feira (18).

Linha Direta Podcast

Este e demais casos podem ser acompanhados também por meio do Linha Direta Podcast, uma versão em áudio do programa lançada às sextas-feiras no Globoplay. Vale ressaltar que, nesse formato, os fatos são explorados com maior profundidade, focando nos familiares das vítimas e outras pessoas ligadas aos crimes. Há ainda conteúdo extra dos bastidores, incluindo depoimentos dos roteiristas e pesquisadores envolvidos na produção.