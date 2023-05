Mais Médicos 2023: veja como fazer inscrição pelo site do programa

As inscrições para o Mais Médicos 2023 foram abertas nesta sexta-feira (26) e podem ser feitas pelo site oficial do programa até às 18h da próxima quarta-feira, 31 de maio. Para esta edição, foram disponibilizadas 5.970 vagas para 1.994 municípios de todo o Brasil. O edital foi liberado na última segunda-feira (22) e, para esta primeira etapa, priorizará profissionais brasileiros. As bolsas são de R$ 12.386,50, e o programa tem duração de 48 meses, que podem ser prorrogados pelo mesmo período de tempo.

Profissionais estrangeiros também podem se inscrever nesta edição, mas ficarão com as vagas remanescentes. A seguir, veja como fazer inscrição no Mais Médicos 2023 pelo site do Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP).

1 de 5 Mais Médicos 2023: veja como fazer sua inscrição pelo site SGP — Foto: Divulgação/Pixabay Mais Médicos 2023: veja como fazer sua inscrição pelo site SGP — Foto: Divulgação/Pixabay

Como ver o histórico da calculadora do iPhone? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Quem pode se inscrever no Mais Médicos 2023?

O Mais Médicos é um programa federal que pretende suprir a falta de profissionais de medicina em municípios do interior e da periferia do Brasil. Para esta edição, serão priorizados médicos formados no país, mas estrangeiros também podem participar para ocupar vagas remanescentes. Veja abaixo quem pode participar do Mais Médicos 2023:

Médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (CRM Brasil);

Médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior (Intercambista Brasileiro);

Médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior (Intercambista Estrangeiro).

Como fazer inscrição no programa Mais Médicos 2023?

Passo 1. Vá no site oficial do SGP, em "https://maismedicos.saude.gov.br/loginExt.php" (sem aspas). Na página inicial, toque no banner "Inscrição/Adesão de Médicos - 28º Ciclo";

2 de 5 SGP é o site para fazer inscrição no Programa Mais Médicos — Foto: Reprodução/TechTudo SGP é o site para fazer inscrição no Programa Mais Médicos — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 2. Selecione o tipo de perfil profissional ao qual você pertence. Serão dadas três opções: médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado no país; médicos brasileiros com habilitação para a prática de medicina no exterior; e médicos estrangeiros com habilitação para exercer medicina no exterior;

3 de 5 Programa Mais Médicos: selecione a que categoria de médico você pertence — Foto: Reprodução/TechTudo Programa Mais Médicos: selecione a que categoria de médico você pertence — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Na página seguinte, é preciso inserir seus dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento e e-mail. Preencha e toque em "Continuar inscrição";

4 de 5 Você precisa informar dados pessoais ao site da SGP para se inscrever no Mais Médicos — Foto: Reprodução/TechTudo Você precisa informar dados pessoais ao site da SGP para se inscrever no Mais Médicos — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4. Agora, você precisará informar mais dados pessoais, como número do RG. Além disso, é preciso também preencher informações profissionais. Informe o que for solicitado e, após preencher tudo, dê o aceite nos termos de inscrição e toque em "Salvar". O prazo para validação da inscrição vai de 1 até 5 de junho. Após isso, você poderá indicar duas regiões para atuar entre as opções disponíveis.

5 de 5 Inscrição no Mais Médicos 2023: abra o site da SGP — Foto: Reprodução/TechTudo Inscrição no Mais Médicos 2023: abra o site da SGP — Foto: Reprodução/TechTudo

Com informações de Governo Federal (1 e 2)

Veja também: 4 apps para ver filmes e séries de graça pelo celular