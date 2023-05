Manchester City x Real Madrid: onde assistir ao jogo da Champions League

Manchester City e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (17) pelo segundo jogo da semifinal da Champions League. A partida começa às 16h, no horário de Brasília, e acontece no Etihad Stadium, casa do City, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na TV fechada, pelo canal TNT Sports. Assinantes do HBO Max poderão assistir ao jogo online em tempo real por meio da retransmissão do sinal da emissora pelo computador e pelo celular. Confira, a seguir, como acompanhar a partida entre Manchester City e Real Madrid ao vivo pelo HBO Max no PC e no app.