Meme do Pedro Pascal e Nicolas Cage: veja origem e saiba fazer o seu

Um meme estrelando Pedro Pascal e Nicolas Cage ganhou fama nas redes sociais. Trata-se de uma cena do filme "O Peso do Talento" (cujo nome original é "The Unbearable Weight of Massive Talent"), que vem sendo modificada pelos usuários da Internet para fins humorísticos. No trecho do longa, Cage aparece com uma expressão séria e encara Pascal, que retribui o olhar enquanto ri fortemente — tudo isso ao som da música "Make Your Own Kind of Music", de Cass Eliot, e sob efeito de LSD. Os internautas estão aproveitando esse contraste entre os dois personagens para criar legendas engraçadas e produzir diferentes memes a partir da cena.