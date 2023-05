Mensagem de Dia das Mães 2023: como fazer cartão para imprimir

É possível fazer um cartão com mensagem de Feliz Dia das Mães 2023 usando o Canva . O editor gratuito oferece vários modelos prontos para o usuário editar e produzir suas próprias artes temáticas. Há a possibilidade de adicionar textos originais, inserir fotos das mães com os filhos, aplicar elementos gráficos para decorar e até personalizar as cores. Ao final, o usuário pode baixar o cartão para imprimir ou para compartilhar pelas redes sociais. Confira, a seguir, como fazer um cartão para o Dia das Mães usando o Canva.

1 de 8 Como fazer um cartão de Dia das Mães 2023 no Canva — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Como fazer um cartão de Dia das Mães 2023 no Canva — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

📝 O tamanho do Canva para Stories e Linkedln está errado? Comente no Fórum do TechTudo

Como fazer cartão de Dia das Mães 2023 no Canva

Passo 1. Acesse o Canva (canva.com) e pesquise pelo termo “Feliz Dia das Mães” na ferramenta de busca principal;

2 de 8 Veja como pesquisar uma arte no Canva pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como pesquisar uma arte no Canva pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja os modelos prontos de cartão de Dia das Mães oferecidos pelo Canva. Então, clique no template que deseja usar;

3 de 8 Canva oferece vários modelos prontos para personalizar no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Canva oferece vários modelos prontos para personalizar no computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Clique nos elementos e no plano de fundo para mudar as cores da arte. Para fazer isso, basta selecionar o quadradinho colorido e escolher a nova tonalidade no menu da lateral esquerda;

4 de 8 Saiba como mudar as cores de uma arte do Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como mudar as cores de uma arte do Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Clique nos textos para editar as frases do cartão e escrever a mensagem que desejar. A recomendação é que você digite um texto curto. Utilize a barra de formatação superior para mudar o tamanho, a fonte e as cores;

5 de 8 Canva permite alterar os textos e escrever mensagens nas artes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Canva permite alterar os textos e escrever mensagens nas artes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Para adicionar fotos ao cartão, clique em “Uploads”, no menu lateral, e vá em “Fazer upload de arquivos”. Depois, basta posicionar a imagem como quiser na arte;

6 de 8 Saiba como adicionar uma foto ao cartão do Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como adicionar uma foto ao cartão do Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Clique em “Elementos” e pesquise por “Dia das Mães” para adicionar adesivos temáticos para decorar o cartão;

7 de 8 Canva oferece elementos gráficos para decorar as artes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Canva oferece elementos gráficos para decorar as artes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Ao final das edições, clique em “Compartilhar”, no menu superior, e pressione “Baixar” para fazer o download do cartão. Você pode compartilhar a imagem no WhatsApp e em outras redes sociais ou imprimi-la para entregar pessoalmente à sua mãe.

8 de 8 Aprenda como baixar uma arte criada no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aprenda como baixar uma arte criada no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Veja também: saiba tudo sobre o Canva, aplicativo de edição