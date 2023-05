Mercado Livre: como assinar HBO Max ou Paramount+ com desconto

O site de compras Mercado Livre possui um sistema de pontos que geram benefícios para quem realiza compras e pagamentos com a empresa. Entre as oportunidades, está ganhar descontos nas assinaturas dos streamings HBO Max e Paramount+. Para conseguir uma redução de 10%, o usuário precisa apenas concluir o cadastro e desbloquear o nível um. Ao chegar no nível seis, com 4.500 pontos, é possível conseguir 50% de abatimento no preço da assinatura do serviço escolhido. Atualmente, o valor é de R$ 34,90 no HBO Max e R$19,90 no Paramount+.