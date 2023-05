MITA Festival ao vivo: como assistir aos shows pelo Multishow online

O MITA Festival Rio de Janeiro 2023 acontece neste final de semana no Jockey Club da cidade. Com apresentação de Dedé Teicher, Gui Guedes, Laura Vicente e Xan Ravelli, a transmissão ao vivo dos shows do evento será exibida na TV fechada pelo canal Multishow , cujo sinal é retransmitido online e em tempo real no Globoplay . Vale citar que, para acompanhar o canal no streaming, é necessário ser assinante do plano “ Globoplay + Canais Ao Vivo”, que disponibiliza o acesso aos Canais Globo .

Lembrando que no próximo final de semana, 3 e 4 de junho, acontece a edição São Paulo do Festival, que também será transmitida ao vivo. Veja, no tutorial a seguir, o line-up completo, saiba os horários e como assistir aos shows do MITA Festival 2023 no Multishow ao vivo e online pelo Globoplay.

MITA Festival RJ: veja o line-up e os horários dos shows transmitidos pelo Multishow

Rio de Janeiro (27 de maio)

Melly

Larinhx convida MC Carol, Slipmamy & Ebony

Jehnny Beth

Gilsons

BadBadNotGood convida Arthur Verocai

Jorge Ben Jor

Flume - 17h40 (Multishow)

Planet Hemp convida Tropkillaz - 19h05 (Multishow)

Lana Del Rey - 20h20 (Multishow)

Rio de Janeiro (28 de maio)

Jean Tassy & Yago Oproprio

Carol Biazin

Sabrina Carpenter - 14h (Multishow)

Scracho convida Baia - 15h10 (Multishow)

NX Zero - 16h20 (Multishow)

Haim - 17h30 (Multishow)

The Mars Volta - 18h50 (Multishow)

Florence + The Machine - 20h20 (Multishow)

MITA Festival ao vivo: como assistir aos shows do RJ pelo PC

Passo 1. Para acessar a transmissão do MITA Festival edição Rio de Janeiro ao vivo no Multishow, abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com" , sem aspas) e, no canto superior direito, clique no ícone de avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou assinar o serviço;

Passo 2. Após logado, acesse a seção "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis;

Passo 3. No horário marcado, role o menu de canais e escolha o canal Multishow para a transmissão dos shows do Festival ser exibida.

MITA Festival ao vivo: como assistir aos shows do RJ pelo celular

Passo 1. Para acompanhar os shows da edição Rio de Janeiro do MITA Festival ao vivo pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay. Então, pressione o avatar, localizado na parte superior direita, para fazer login com uma Conta Globo ou assinar o streaming;

Passo 2. Com login feito, toque na aba "Agora" para acessar as transmissões ao vivo da plataforma. No horário de início, role a tela e selecione o canal Multishow. Assim, a transmissão dos shows do festival começará de imediato.

Pronto. Agora que você já sabe como assistir aos shows da edição Rio de Janeiro do MITA Festival ao vivo no Multishow, aproveite as dicas e acesse o Globoplay para acompanhar as apresentações online.

