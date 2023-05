Nova função deixa celular mais rápido; saiba como usar o RAM Plus

Para deixar o celular mais rápido, fabricantes como Samsung , Xiaomi e Motorola têm apostando na RAM virtual . Trata-se de um recurso de extensão de armazenamento que utiliza a parte livre da memória do celular para expandir a RAM ajudando, assim, na performance do smartphone durante o uso de aplicativos mais pesados. Apesar de bastante útil, não são todos os modelos no mercado que possuem a função, mas é possível encontrá-la tanto em linhas premium (como a do Galaxy S23 ) quanto em intermediários (como os recém-anunciados modelos Redmi Note 12 ).

Nas linhas a seguir, saiba como ativar a RAM Virtual, também conhecida como RAM Plus, nos modelos Galaxy S23 Ultra e Redmi Note 12 Pro 5G. Vale ressaltar que, alguns modelos das linhas A e M da Samsung também possuem recurso, assim como celulares premium da Xiaomi e Motorola.

Menu da RAM Plus no Galaxy S23 Ultra

Como ativar a função de RAM Plus em celulares da Samsung

Passo 1. Acesse o menu de Configurações do celular e desça a barra de rolagem até chegar em Assistência do Aparelho e Bateria.

Tutorial para ativar a RAM Plus ou RAM virtual no Galaxy S23 Ultra

Passo 2. Toque em Memória para acessar as opções de RAM Virtual. Em celulares da Samsung, ela é identificada como RAM Plus e, ao tocar na opção, aparecerá o menu para ativação do recurso.

Tutorial para ativar a RAM Plus ou RAM virtual no Galaxy S23 Ultra

Passo 3. Escolha da quantidade de armazenamento interno que será transformado em RAM. No Galaxy S23 Ultra, as opções disponíveis variam entre 2 GB, 4 GB, 6 GB e 8 GB, mas essa quantidade pode ser menor em outros modelos. Ao escolher uma delas, o aparelho pedirá para ser reiniciado e, em seguida, o recurso estará ativo.

Tutorial para ativar a RAM Plus ou RAM virtual no Galaxy S23 Ultra

Como ativar a RAM virtual em celulares da Xiaomi

Tutorial para ativar a RAM Plus ou RAM virtual no Redmi Note 12 Pro

Passo 1. No Redmi Note 12 Pro, as configurações de RAM ficam um pouco mais escondidas do que no aparelho da Xiaomi. Para começar é preciso acessar o menu de Configurações e descer a barra de rolagem até Configurações adicionais.

Tutorial para ativar a RAM Plus ou RAM virtual no Redmi Note 12 Pro

Passo 2. Em seguida, vá em Extensão de memória e toque no quanto deseja ocupar de armazenamento. No caso do Redmi Note 12 Pro, as opções variam entre 2 GB, 3 GB e 5 GB, mas podem ser diferentes em outros celulares. Assim como no telefone da Samsung, ao escolher uma das opções, o telefone pedirá para ser reiniciado.

Tutorial para ativar a RAM Plus ou RAM virtual no Redmi Note 12 Pro

Em ambos os aparelhos, caso o usuário deseje reverter a ação ou desativar a RAM virtual, basta seguir novamente o passo a passo e reiniciar o aparelho. Nenhuma das ações é permanente, mas a ativação só poderá ser feita se o celular tiver armazenamento suficiente para ceder o espaço.

