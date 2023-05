Omega Strikers: como jogar no PC, Android e iPhone (iOS)

Omega Strikers é um jogo de futebol futurista e gratuito, no qual dois times de três jogadores disputam para marcar gols enquanto lutam entre si. Após uma fase beta de sucesso, o game chegou para Nintendo Switch , PC ( Steam ) e dispositivos mobile Android e iPhone ( iOS ). Há planos também de levar o jogo aos PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One no futuro. Confira como jogar o game gratuitamente, aprenda suas mecânicas principais e veja um passo a passo sobre como usar a mesma conta em mais de um dispositivo.

Como jogar

Em Omega Strikers, os times precisam marcar cinco gols contra o time adversário, sendo o vitorioso aquele que chegar primeiro neste placar. A "bola" do jogo é um núcleo que absorve energia ao ser golpeado e é lançado na direção que o usuário atacar. Todos os participantes podem rebater o núcleo, e quanto mais força colocarem em seu ataque, mais rápido ele se moverá. O jogador pode também atacar os membros do time adversário para nocauteá-los ou arremessá-los para fora da arena, o que garante uma vantagem em campo por alguns segundos até retornarem.

No início de cada partida, um jogador é atribuído como "Goleiro", enquanto os outros dois jogam na linha. Não é obrigatório ficar na defesa como goleiro, mas é recomendado já que os outros membros do time contarão com isso. Ao ficar na pequena área, o jogador tem uma vantagem e fica mais resistente aos ataques inimigos. O gol começa a cada rodada fechado por um tipo de escudo, que se abre após ser atingindo pela primeira vez.

Controles

Omega Strikers tem uma jogabilidade que envolve se mover livremente em qualquer direção enquanto ataca para o outro lado, como no futebol da vida real. O movimento do personagem pode ser feito pelas teclas W, A, S, D do teclado no PC, pelo analógico esquerdo em um joystick ou por um botão analógico virtual na tela de toque no smartphone. Para direcionar os ataques, o usuário pode utilizar o mouse no PC ou o analógico direito no videogame e, então, pressionar o botão de ataque. Nos dispositivos mobile a ordem é invertida: o usuário precisa tocar no botão virtual da habilidade desejada e, então, arrastar na direção em que deseja atacar.

Cada personagem possui um ataque básico e três ataques especiais com diferentes efeitos e períodos de recarga. As habilidades ficam mapeadas em teclas do teclado, botões do mouse, botões do joystick e botões virtuais na tela de toque. O tipo e eficiência de cada habilidade pode tornar os personagens melhores para jogar em determinadas posições, seja no ataque, suporte ou goleiro. Além das habilidades tradicionais, há o Surto de Energia, uma espécie de "Ultimate" que afasta oponentes e dá uma oportunidade de acertar o núcleo com um ataque poderoso.

Como vincular suas contas

É necessário criar uma conta em Omega Strikers para jogar o título. Porém, será preciso conectar os aparelhos entre si para utilizar o mesmo usuário em todos os dispositivos. Após seu primeiro cadastro no dispositivo primário, acesse o outro aparelho e crie uma segunda conta. Não é preciso se preocupar com essa segunda conta, pois e ela será apagada ao vincular à principal. Veja o passo a passo.

Passo 1. Na conta principal clique no símbolo da engrenagem no canto superior direito;

Passo 2. Nas configurações clique em "Perfil" e selecione "Vincular Conta";

Passo 3. Clique em "Gerar Código" para ter acesso ao código que permite vincular contas;

Passo 4. Anote o código e no segundo aparelho repita os passos 1 e 2 para acessar a área de vincular conta;

Passo 5. Insira o código anotado em "Vincular Conta" e clique em "Enviar". O jogo irá perguntar qual das duas contas o jogador deseja manter e a segunda será apagada.