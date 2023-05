Pagamento do 13º salário do INSS 2023: como consultar benefício online

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta quinta-feira (25), os valores da primeira parcela do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas. Os segurados poderão consultar detalhes sobre o pagamento por meio do site Meu INSS ou do aplicativo com o mesmo nome, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Para isso, é necessário fazer login com a conta Gov.br, inserindo as mesmas informações usadas em outras plataformas do Governo Federal. Vale destacar que o calendário de pagamentos segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, sendo dividido em duas partes: quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima de um salário mínimo.