PlayStation Showcase 2023: como assistir ao vivo e quais jogos esperar

O PlayStation Showcase 2023 é uma grande apresentação virtual e online que acontece nesta quarta-feira (24), às 17h. Os fãs poderão acompanhar a transmissão ao vivo nos canais oficiais do PlayStation no YouTube e Twitch para conferir novidades a respeito de jogos em desenvolvimento e inéditos para PS5 e PlayStation VR 2 (PSVR 2). A Sony promete informações de games feitos pelo PlayStation Studios e também por estúdios parceiros e independentes.

Entre os games aguardados estão Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy XVI, que deve ter mais alguns detalhes de gameplay pouco antes do lançamento, e há ainda rumores sobre um suposto remake de Metal Gear Solid 3, da Konami. Veja, a seguir, um passo a passo para saber como assistir o Showcase 2023 e ficar por dentro das novidades.

O que mais esperar do evento?

Além do rumor envolvendo Metal Gear Solid 3, fãs esperam ver mais novidades sobre Spider-Man 2, da Marvel, que deve ser lançado ainda este ano, além do modo multiplayer da série The Last of Us, chamado de Factions. Há ainda uma chance de vermos os primeiros detalhes oficiais e jogabilidade de Death Stranding 2, já anunciado previamente.

Como assistir o PlayStation Showcase 2023 no YouTube

Passo 1. Entre no canal oficial do PlayStation no YouTube (https://www.youtube.com/playstation) e clique no vídeo que está em “Próximas transmissões ao vivo”;

Como assistir o PlayStation Showcase 2023 na Twitch

Passo 1. Acesse o canal oficial do PlayStation na Twitch (https://www.twitch.tv/playstation) e clique na próxima transmissão ao vivo. Se não estiver por lá, clique em “Ativar notificações” para receber um aviso de quando ela começar;

Vale dizer que o PlayStation Showcase 2023 deve durar pouco mais de uma hora, segundo a Sony, e a transmissão ao vivo ficará gravada nos respectivos canais, para ver depois.