Qual é o significado de BD no jogo?Veja expressões usadas em games online

Sigla/Expressão O que significa Descrição

AFK Away from Keyboard (Longe do Teclado, em tradução livre) Quando o jogador quer informar que seu personagem está parado, sem ação.

ASAP As soon as possible (O mais rápido possível, em tradução livre) Quando o jogador deseja que seu time realize determinada ação da forma mais rápida possível, como emboscar um inimigo e sair antes que os reforços cheguem.

DLC Downloadable Content (Conteúdo para Download) Um DLC é um conteúdo adicional que varia de jogo para jogo. Em Mortal Kombat, por exemplo, um DLC pode significar um novo personagem para jogar. Contudo, DLC’s podem ser novas fases em aventuras, como acontece em BioShock Infinite com seu DLC “Clash in the Clouds”. Tal conteudo é adquirido por download após sua compra.

BG Battleground (Campo de Batalha) Sigla muito usada em MMORPGs para indicar os locais onde há batalhas entre jogadores (PvP).

Camper N/A Jogador que fica escondido em um único local esperando por jogadores inimigos, a fim de matá-los facilmente. Esse tipo de atitude é mal vista dentre os games, que a justificam pela falta de iniciativa de combate do Camper.

Demo Demonstration (Demonstração) Termo usado para versões de demonstração de determinado jogo. Nesta versão há poucas funcionalidades e normalmente é usada para testar o jogo.

Drop Rate Probabilidade de um item "cair" de um inimigo morto É a chance de um item ser deixado por um inimigo após sua derrota. Quanto mais poderoso for o inimigo e quanto mais raro for item, menor é a taxa de probabilidade deste ser deixado ao jogador.

DPS Damage Per Second (Dano por segundo) Muito usada em jogos MOBA e MMORPGs, esta sigla serve para mostrar quanto dano o jogador consegue causar aos inimigos a cada segundo em combate.

FPS First Person Shoot (Tiro em Primeira Pessoa) Categoria de jogo de tiro em que, aparecem na tela somente os braços, armas e, em alguns casos, as pernas do personagem jogável.

Flame Insultos Excessivos Flamer é aquele que insulta excessivamente outros jogadores. Tal comportamento é repudiado por outros players.

Frag Forma de Pontuação Quando o jogador ganha um Frag, significa que ele ganhou um ponto, ou por matar outro player ou por dar assistência.

Gank Emboscada Ação em que um jogador ou um grupo de jogadores preparam uma emboscada contra inimigos.

GG Good Game (Bom Jogo) Esta sigla é utilizada quando uma partida termina e o jogador decide elogiar seus companheiros ou adversários pelo bom jogo.

GL Good Luck (Boa Sorte) Ao contrário do exemplo anterior, essa abreviação é utilizada no começo da partida, quando o jogador deseja aos seus amigos (e algumas vezes aos inimigos) boa sorte na partida.

K Tudo bem, OK, etc. Abreviação da sigla OK, utilizada pelos player para informar o recebimento de uma informação.

Lag Lentidão Lag é o pior inimigo dos jogadores, pois ele é a causa de travamento e lentidão nos jogos. O Lag é causado por uma falha de comunicação entre os computadores, que pode ser causada por sobrecarga do servidor, lentidão da conexão com internet, etc.

LOL Laughing out Loud (forma de risada) LOL também pode significar a sigla do jogo League of Legends, porém, sua origem se dá na expressão "Laughing Out Loud", em que o jogador passa a mensagem que está rindo muito após determinada ação.

RPG Role Playing Game Gênero de jogo onde o jogador entra no papel do personagem e deve evoluí-lo aos poucos.

MMO Massive Multiplayer Online Categoria de jogo onde há uma grande quantidade de jogadores que interagem entre si virtualmente.

MMORPG Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Semelhante a MMO, com o diferencial que o jogo online é voltado para o gênero RPG.

Mod Modification (Modificação) Abreviação utilizada quando um Hardware (casemods) ou Software recebeu uma modificação. Um exemplo muito famoso é o jogo Counter-Strike, que nasceu de uma modificação do jogo Half-Life.

Multiplayer Multijogador Função nos jogos em que há a possibilidade de se jogar com vários jogadores, seja via rede local ou Internet.

PvP Player versus Player (Jogador versus Jogador) Modalidade de jogo em que jogadores competem entre si. Jogos como Dota 2 e World of Warcraft possuem modos PvP.

PvE Player versus Environment (Jogador versus Ambiente) Nesta modalidade os jogadores devem enfrentar os perigos do ambiente, como monstros, armadilhas, etc. Jogos como DayZ e Infestation são exemplos de jogos PvE.

PWND Humilhado Quando um jogador está matando muitos jogadores seguidamente, de forma humilhante, ele utiliza tal sigla para zoar os adversários. O termo é derivado de "Owned"

RTS Real-time Strategy (Estratégia em Tempo Real) Modalidade em que o jogador deve criar estratégias rapidamente para derrotar o inimigo. As manobras estratégicas podem ter como objetivo: combate, defesa, conquista e suporte. Jogos como Age of Empire, Starcraft, Age of Mithology e Warcraft: Reign of Chaos são alguns exemplos do gênero.

Strafe Locomoção horizontal Técnica em que o jogador move seu personagem para os lados enquanto olha para frente. Muito utilizada em jogos FPS.

Survival Horror Sobrevivência e terror Gênero em que o jogador possui poucas armas e recursos enquanto este deve sobreviver em meio a eventos de horror. Tal enredo pode ser sobrenatural, como Fatal Frame e Amnesia, ou não, como Dino Crisis.

Tanker Personagem mais resistente O Tanker, na maioria dos casos, é o jogador que entrará em combate corpo-a-corpo contra o inimigo. Por ter mais armadura e/ou vida que os demais, ele será o responsável por avançar na frente do grupo e “segurar” o inimigo em batalha, enquanto seus aliados os derrotam com as devidas estratégias.

Cheat Trapaça Códigos de trapaça em um jogo que lhe permite adquirir alguma vantagem. Um exemplo muito famoso de Cheat é o código JUMPJET, em GTA San Andreas, que ao ser usado faz um Jato Hydra aparecer no meio do cenário, lhe permitindo voar.

Lammer Trapaceiro Jogador mentiroso que se diz muito bom em um jogo, quando na verdade este usa Cheats e/ou Hacks para tentar vencer.

HS Headshot (Tiro na Cabeça) Expressão usada quando o jogador elimina o inimigo dando um tiro na cabeça.

PK Player Killer Jogador que mata outros jogadores dentro do ambiente do game. Em alguns jogos, quem se torna PK passa a ser marcado e tem algumas penitências.

PKK Player Killer Killer São os jogadores que matam os PKs, trazendo certa “justiça” dentro dos jogos.

Wave Onda de Ataque Grupos de inimigos que surgem de tempos em tempos para atacar o jogador ou uma construção. Muito comum em jogos do gênero Tower Defense.

1337 Leet (Elite) Esse número é utilizado em jogos para destacar Jogadores da Elite, ou seja, os melhores no jogo. O motivo deste número significar isto é devido ao padrão ASCII, que consegue utiliza números para simbolizar letras, como é o caso onde o numeral “1″ simboliza a letra “L”, o número “3″ simboliza a letra “E” e o número “7″, a letra “T”.