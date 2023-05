Quick, Draw: jogo do Google adivinha seus desenhos; veja como usar

O site Quick Draw, do Google , adivinha desenhos feitos pelo usuário usando uma rede neural baseada em inteligência artificial . O objetivo da plataforma é criar um grande conjunto de dados mundial sobre desenhos de variados itens do dia a dia, como objetos, alimentos, lugares, animais e formas da natureza. As informações compartilhadas divertem os usuários e ainda podem, segundo o Google, ajudar em pesquisas sobre aprendizado de máquina . Confira, a seguir, como jogar o Quick Draw e fazer desenhos online na ferramenta do Google.

1 de 9 Quick, Draw!, do Google, é jogo que adivinha desenhos usando inteligência artificial — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Quick, Draw!, do Google, é jogo que adivinha desenhos usando inteligência artificial — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como usar o Quick Draw em português

Passo 1. Acesse o QuickDraw (quickdraw.withgoogle.com) e clique no botão “Vamos desenhar” para começar;

2 de 9 Veja como iniciar o jogo Quick Draw, do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como iniciar o jogo Quick Draw, do Google — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Veja o objeto que terá que desenhar e clique em “Ok”;

3 de 9 Google informa ao usuário qual desenho deve ser feito — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google informa ao usuário qual desenho deve ser feito — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Uma tela em branco será aberta e você terá que desenhar o objeto o mais rápido que puder. Assim que o Google identificar o seu desenho, ele pausará o tempo;

4 de 9 Faça o desenho usando o cursor para que o Google identifique no Quick Draw — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Faça o desenho usando o cursor para que o Google identifique no Quick Draw — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Neste momento, o Google já dará orientações sobre o próximo desenho. Repita esse procedimento até o final do experimento;

5 de 9 Google repetirá o desafio seis vezes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google repetirá o desafio seis vezes — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Use os comandos superiores para apagar o desenho, pular o desafio atual ou sair do jogo para recomeçar;

6 de 9 Usuário tem ferramentas para usar no Quick Draw — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário tem ferramentas para usar no Quick Draw — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Ao final dos seis desenhos, o Google mostrará o seu resultado e você poderá compartilhá-lo pelas redes sociais;

7 de 9 Veja o resultado da sua partida no Quick Draw — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja o resultado da sua partida no Quick Draw — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Ao clicar em um dos seus desenhos, você visualizará uma análise da rede neural do Google sobre sua arte — e encontrará outros desenhos parecidos.

8 de 9 Google permite que usuário compare seu desenho com traços analisados pela inteligência artificial — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google permite que usuário compare seu desenho com traços analisados pela inteligência artificial — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como “treinar” a inteligência artificial do Quick Draw

O Google permite que os usuários “treinem” a inteligência artificial do Quick Draw, removendo desenhos que possam dificultar a compreensão do sistema sobre o objeto correto. Para isso, é possível acessar uma biblioteca com mais de 50 milhões de ilustrações feitas pelos próprios usuários no jogo e realizar as indicações de correções manualmente.

Para fazer a correção, o usuário deve acessar o banco de dados do Quick Draw (quickdraw.withgoogle.com/data), clicar no objeto desejado e selecionar os desenhos que não representam aquele item. Então, basta clicar no ícone de bandeirinha para sinalizar a incorreção.

9 de 9 Veja como treinar o Quick Draw denunciando desenhos inadequados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como treinar o Quick Draw denunciando desenhos inadequados — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

