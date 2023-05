Real Madrid x Manchester City: onde assistir ao jogo da Champions League

Real Madrid e Manchester City se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (9), no jogo de ida da semifinal da UEFA Champions League 2022/2023. Disputada no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, a partida contará com transmissão ao vivo na TV pelo SBT , cujo sinal aberto pode ser assistido gratuitamente pelo site da emissora. Os interessados podem acompanhar o duelo facilmente no PC ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ), sem a necessidade de se cadastrar na plataforma.

Assim como na temporada anterior, as equipes voltam a se encontrar nas semifinais da Liga do Campeões. Na ocasião, o time espanhol foi o que se classificou para a final da competição. Veja abaixo as possíveis escalações iniciais e como assistir ao confronto entre Real Madrid e Manchester City pela semifinal da Champions League ao vivo e online.

1 de 4 Real Madrid x Manchester City ao vivo grátis: partida pelas semifinais da Champions League será transmitida no site do SBT — Foto: Divulgação/UEFA Real Madrid x Manchester City ao vivo grátis: partida pelas semifinais da Champions League será transmitida no site do SBT — Foto: Divulgação/UEFA

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Comente no Fórum do TechTudo

Provável escalação do Real Madrid

Courtois, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Vinícius Júnior, Benzema e Rodrygo.

Provável escalação do Manchester City

Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish e Haaland.

Real Madrid x Manchester City ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo entre Real Madrid e Manchester City pela Champions League ao vivo e online, entre no site do SBT ("sbt.com.br", sem as aspas) e selecione o botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo;

2 de 4 Para ter acesso à transmissão de Real Madrid x Manchester City ao vivo, torcedor deve entrar na seção "Ao Vivo" do site do SBT — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para ter acesso à transmissão de Real Madrid x Manchester City ao vivo, torcedor deve entrar na seção "Ao Vivo" do site do SBT — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. No horário do duelo, use o botão "Play" e espere o anúncio ser concluído para que a transmissão do jogo inicie imediatamente.

3 de 4 Após tocar no botão "Play", público assiste o duelo de hoje pelo sinal aberto da emissora ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após tocar no botão "Play", público assiste o duelo de hoje pelo sinal aberto da emissora ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Real Madrid x Manchester City ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para acompanhar o jogo da Champions League hoje ao vivo pelo celular, acesse o site do SBT ("sbt.com.br", sem as aspas) pelo navegador. Na tela inicial, toque no botão "Ao Vivo", localizado no canto superior esquerdo. Na hora marcada, pressione o botão "Play" e aguarde o anúncio ser finalizado para que a transmissão de Real Madrid x Manchester City comece.

4 de 4 Real Madrid vs Manchester City tem transmissão disponível ao vivo e de graça no site do SBT — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Real Madrid vs Manchester City tem transmissão disponível ao vivo e de graça no site do SBT — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como acessar o sinal aberto do SBT ao vivo e online, aproveite as dicas deste tutorial e acesse o site da emissora para assistir à semifinal disputada entre Real Madrid e Manchester City de graça.

Veja também: Como assistir à Libertadores e Sul-Americana 2023 de graça e ao vivo