Restituição do Imposto de Renda 2023 começa hoje; veja se você recebe

A Receita Federal começa a pagar o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023 nesta quarta-feira (31), data em que também se encerra o prazo para entrega da declaração. É possível saber se você está na fila para restituição por meio de consulta ao site da Receita Federal ou ao aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iPhone (iOS). De acordo com o órgão, este lote inicial contempla 4.129.925 contribuintes, e o montante soma RS 7,5 bilhões — o maior valor já pago pela Receita Federal em um lote de restituição do IRPF. Nesta etapa, receberão a restituição os contribuintes que têm prioridade por lei.