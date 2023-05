Roland Garros 2023 ao vivo: saiba onde assistir ao torneio de tênis

É possível assistir às partidas do Roland Garros 2023 ao vivo pelo Star+. O streaming retransmite em tempo real a programação da ESPN, emissora de TV fechada que está transmitindo o torneio. Os usuários podem acompanhar a competição no computador e no celular por meio de uma assinatura que custa R$ 40,90 por mês. O segundo Grand Slam da temporada vai de 28 de maio a 11 de junho, em Paris, e conta com jogos de estrelas como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Confira, a seguir, como assistir aos jogos do Roland Garros 2023 pelo Star+.