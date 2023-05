Sorteio da Copa do Brasil 2023: veja horário e onde assistir ao vivo

O sorteio para definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023 acontece às 13h (horário de Brasília) desta terça-feira (2). O evento, que acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), contará com transmissão ao vivo e online no canal da CBF TV, no YouTube. Interessados em acompanhar a definição do chaveamento podem assistir ao sorteio online pelo computador e também pelo aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Neste dia serão definidas as partidas desta fase e a ordem dos mandos de campo.