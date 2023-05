Street Fighter 6: como baixar e jogar o Open Beta no PC e consoles

👉 Qual a melhor série: Street Fighter ou Mortal Kombat? Opine no Fórum do TechTudo

A versão traz um conteúdo semelhante ao do beta fechado realizado em outubro e dezembro do ano passado , incluindo oito personagens selecionáveis: Luke, Jamie, Chun-Li, Juri, Guile, Kimberly, Ryu e Ken. Também será possível criar um avatar personalizável e passear pelo Battle Hub para desafiar outros jogadores, jogar games clássicos da Capcom, entre outras atividades.

Vale lembrar que Street Fighter 6 terá suporte a crossplay entre todas as plataformas. Infelizmente, o PlayStation 4 (PS4) acabou ficando de fora da versão de teste e isso despertou uma preocupação nos jogadores, que acreditaram que o console não contaria com a funcionalidade no lançamento. A Capcom garantiu, no entanto, que o console da antiga geração da Sony também será capaz de realizar partidas contra outras plataformas. Veja, nas linhas a seguir, detalhes de como baixar.