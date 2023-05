The Strongest x Fluminense ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores

The Strongest e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 19h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores 2023. A partida acontece no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, e terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada. Pela Internet, será possível assistir ao jogo pelo Star+, que retransmite o sinal da emissora em tempo real para assinantes. O tricolor venceu os bolivianos por 1 a 0 no Maracanã e, agora, busca a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Confira, a seguir, como assistir a The Strongest x Fluminense ao vivo pelo computador e pelo celular e as prováveis escalações dos times.