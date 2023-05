Truque com ChatGPT no Google Docs permite criar textos do zero; aprenda

É possível usar o ChatGPT direto no Google Docs por meio da extensão GPT Workspace. O programa tem integração completa com a suíte de escritório do Google e possibilita criar textos do zero, ajudando o usuário a “vencer” a procrastinação. O assistente de escrita funciona no Docs, Planilhas ou Apresentações e pode ser acionado rapidamente em um atalho na barra de ferramentas, sem a necessidade de abrir a inteligência artificial em outra aba. Confira, no tutorial a seguir, como instalar e usar o GPT Workspace no Google Docs.