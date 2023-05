Tudum: como resgatar ingressos para o evento da Netflix no Sympla

Os ingressos do festival Tudum, evento anual da Netflix , vão ser distribuidos gratuitamente nesta quarta-feira (3) a partir das 14h (horário de Brasília) no site Sympla . O evento acontecerá na Bienal do Parque Ibirapuera em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de junho. Nos últimos anos, a programação aconteceu de forma totalmente on-line, mas agora volta ao formato presencial na cidade onde sua primeira edição aconteceu.

São esperados anúncios de séries e filmes famosos da plataforma, bem como ativações de sucessos como Wandinha, Bridgerton e mais. Os interessados para obter o ingresso devem acessar o site https://www.netflix.com/tudum/tudum-brazil-2023 e entrar na fila para resgatar gratuitamente. A programação ainda não foi divulgada.

1 de 1 Evento Tudum, da Netflix, disponibiliza ingressos de graça nesta quarta-feira — Foto: Fernando Braga/TechTudo Evento Tudum, da Netflix, disponibiliza ingressos de graça nesta quarta-feira — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Segundo a Netflix, cada pessoa poderá resgatar três ingressos, no entanto, cada um deles deve ser registrado em um CPF diferente. Portanto, só será possível se cadastrar para um dia de evento. As entradas são nominais e intransferíveis. Vale destacar que menores de 16 anos precisam estar acompanhados dos pais ou com autorizações por escrito.

Para resgatar de maneira rápida, basta aguardar na fila e ter em mãos nome, data de nascimento e CPF para inserir no Sympla. Depois, você será redirecionado para uma página onde pode selecionar os dias e quantidade de ingresso. Basta inserir as informações solicitadas para cada ticket. Lembrando que só é possível retirar um ingresso por CPF. Por fim, será necessário preencher as informações de recebimento de ingressos.