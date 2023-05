Uberduck: como usar site para fazer músicas com IA

📝 Alguém indica uma inteligência artificial para criar textos grátis? Participe no Fórum do TechTudo

Por meio da inteligência artificial, o Uberduck consegue converter texto em fala, fazer automação de voz e até criar mídias sintéticas. Assim, a plataforma permite, por exemplo, criar músicas com vozes de personalidades famosas. Sites com essa função ganharam repercussão nas últimas semanas quando foram utilizados para produzir covers e músicas inéditas no TikTok “interpretadas” por Ariana Grande, Rihanna, Michael Jackson, Drake e The Weekend.