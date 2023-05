WhatsApp: como transcrever áudios em texto com função nativa do app

O WhatsApp liberou a transcrição nativa de mensagens de voz recebidas pela plataforma. O recurso de transformar áudio em texto pode ser bem útil, já que permite que usuários leiam o conteúdo sem precisar dar o play. No entanto, por enquanto a ferramenta está disponível apenas para alguns usuários e ainda não há previsão de quando chega ao público geral. Vale dizer que o recurso está em fase de testes desde meados de fevereiro , quando foi flagrado pelo site especializado WABetaInfo.

No tutorial a seguir, o TechTudo mostra como ativar e desativar o recurso nas configurações do mensageiro. O passo a passo foi realizado em um iPhone 12, rodando o iOS 16.4.1. Confira, a seguir, como habilitar a transcrição de áudios no WhatsApp. Caso a função ainda não esteja disponível para você, tente atualizar o aplicativo.

1 de 4 WhatsApp: veja como ativar a transcrição de áudios no mensageiro — Foto: Rubens Achilles/TechTudo WhatsApp: veja como ativar a transcrição de áudios no mensageiro — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Como habilitar a transcrição de áudio no WhatsApp

Passo 1. Para ativar a transcrição de áudios no WhatsApp, abra o mensageiro e acesse as configurações do aplicativo. Na sequência, toque sobre a aba “Conversas” para continuar;

2 de 4 Acesse os ajustes do mensageiro e clique sobre a aba "Conversas" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse os ajustes do mensageiro e clique sobre a aba "Conversas" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima página, deslize a tela para baixo até encontrar a opção “Transcrição de mensagens de voz”. Para habilitar o recurso, basta virar a chave para o lado direito. Ela deverá ficar na cor verde. Já para desativar o recurso, basta virar a chave para o lado esquerdo.

3 de 4 Habilite a chave ao lado de "Transcrição de mensagens de voz" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Habilite a chave ao lado de "Transcrição de mensagens de voz" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Com o recurso ativado, todos os áudios recebidos no WhatsApp passarão a ser transcritos de forma automática, como você pode conferir na imagem abaixo. Vale ressaltar que a transcrição não fica disponível para os áudios enviados na plataforma, apenas para os recebidos por contatos no WhatsApp.

4 de 4 Os áudios do WhatsApp serão transcritos de forma automática — Foto: Reprodução/Clara Fabro Os áudios do WhatsApp serão transcritos de forma automática — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de WhatsApp

