Athletico-PR x Botafogo: como assistir ao jogo do Brasileirão na CazéTV

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam pela 9° rodada do Brasileirão Série A neste sábado (3) às 18h30, no horário oficial de Brasília. A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, e contará com transmissão no canal CazéTV, no YouTube, e no canal "Casimito", na plataforma Twitch, a partir das 17h30. Vale lembrar que diferentemente dos jogos do Mundial Sub-20, que ainda está em andamento, você não poderá assistir ao jogo de Athletico contra Botafogo gratuitamente, sendo necessário se tornar membro do canal no YouTube ou se inscrever no Casimito na plataforma da Amazon.